Deze sterrenbeelden worden in september verliefd op een oude vlam

Ze voelen zich weer aangetrokken tot hun ex-partners. De grote vraag luidt: verdienen zij wel een tweede kans?

Deze sterrenbeelden komen een oude liefde tegen

Als we de astrologie mogen geloven, belooft september een romantische maand te worden. Deze drie sterrenbeelden worden geconfronteerd met een oude liefde:

1 . Weegschaal

Vrijgezelle Weegschalen krijgen begin september een grote liefdesverrassing. Ze horen ineens weer wat van hun ex-partner. Dit veroorzaakt een wirwar van emoties, want jullie delen zowel mooie als pijnlijke herinneringen. Als vooral onaangename herinneringen naar boven komen wanneer je aan je ex denkt, dan verdient hij/zij waarschijnlijk geen tweede kans. Vraag jezelf af of dit het waard is om eventueel opnieuw door dezelfde persoon gekwetst te worden. De keuze is aan jou.

2. Steenbok

Fouten uit eerdere relaties kunnen tijdens de volle maan op 10 september weer de kop opsteken en oude wonden openen. Zodra je het verleden achter je kunt laten, kun je pas weer vooruitkijken. En? Zeg eens eerlijk: zie jij jouw toekomst samen met hem of haar? Als het antwoord daarop volmondig ‘ja’ is, zet dan alles op alles om je ex opnieuw te veroveren en geniet van deze mooie tijd.

3. Vissen

Vissen hebben stiekem al een tijdje contact met hun ex, maar tot nu toe was het niets meer dan wat geflirt. In september groeien jullie weer wat dichter naar elkaar en brengen jullie misschien wel een hete nacht samen door. Maar zorg dat je niet verblind wordt door alle opwinding en romantiek. Blijf rationeel nadenken: is het echte liefde of enkel lust?

