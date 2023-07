Déze sterrenbeelden zien overal concurrentie in

Altijd en overal concurrentie in zien is niet bepaald fijn, want het zorgt ervoor dat je anderen steeds maar wil overtreffen. Of je altijd de beste wil zijn, dat staat in de sterren geschreven. De volgende sterrenbeelden hebben hier last van.

Leeuw

Als er één sterrenbeeld is dat altijd de competitie aangaat met anderen, dan is het wel de Leeuw. Dit sterrenbeeld komt aan zelfvertrouwen niets te kort en hoewel dat heel fijn kan zijn, kan het ook situaties opleveren waarin anderen arrogantie bespeuren. Een tip voor de Leeuw: soms is het ook oké om iemand anders te laten winnen.

Steenbok

Een Steenbok wil altijd het onderste uit de kan halen, of dat nou op carrièregebied of binnen relaties is. Een mooie eigenschap, maar het kan ook doorslaan. Door altijd de beste te willen zijn kan dit sterrenbeeld vriendschappen en relaties onbewust wegduwen. Tijd om anderen ook eens iets te gunnen.

Schorpioen

Is jouw sterrenbeeld Schorpioen? Grote kans dat je dan graag de leiding neemt in situaties. Dat is in principe niet erg, totdat je de baas begint te spelen en de controle niet meer uit handen durft te geven. Wanneer iemand anders de leiding probeert over te nemen, voel je een sterke concurrentie en dat kan tot ongezellige situaties leiden.

Ram

Ook de Ram neemt graag de leiding, op werk maar ook in privésituaties. Omdat ze altijd aan de top willen staan, hebben Rammen van jongs af aan een competitief karakter ontwikkeld. Op latere leeftijd is het vervolgens moeilijk om daar vanaf te komen. Probeer deze eigenschap in te zetten voor positieve dingen, maar laat de concurrentiestrijd soms ook achterwege.

Bron: Freundin