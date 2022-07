Déze sterrenbeelden zijn de strengste (groot)ouders

Misschien weet je van jezelf al in welke categorie je jezelf zou plaatsen als ouder, of misschien hoor je het wel van je eigen (klein)kinderen terug dat je juist zo ontspannen óf streng bent. Blijkbaar staat het in de sterren of je dat vleugje strengheid van nature in je hebt.

Ram

Rammen zijn vurig en niet op hun mondje gevallen. Ze gaan gepassioneerd door het leven en redelijk dominant in hun mening en visie. Als ouder zit de ram overal bovenop, waar hun kinderen soms moe van kunnen worden. Een ram probeert, vanuit liefde en de beste intenties, zoveel mogelijk controle uit te oefenen binnen het gezin, maar daardoor kunnen kinderen minder makkelijk hun eigen mening ontwikkelen. Geef je (klein)kinderen gerust wat meer ruimte, ram.

Leeuw

Ultieme beschermers en leiders zijn ze, leeuwen als ouders. Ze nemen de rol van opvoeder hartstikke serieus en zullen daarom hun uiterste best doen om van invloed te zijn in het leven van hun (klein)kinderen. Leeuwen zijn niet bang om van zichzelf te laten horen, bevelen uit te delen en ook hun temperament te uiten. Ze hebben er een handje van snel uit hun slof te schieten als iets niet gaat zoals zij dat willen, en dat botst nu eenmaal vaker met de speelsheid van kinderen.

Maagd

Maagden zijn perfectionistisch en ultiem koppig. Hebben ze iets in hun hoofd, dan moet het zo gaan. Plotselinge veranderingen vinden ze maar niks en bereiden zich daarom voor op elk denkbaar scenario. Maagden hebben hoge verwachtingen van zichzelf en ook van de mensen om hen heen, waaronder hun (klein)kinderen. Soms tot ergernis van die laatste groep. Wel fijn aan het hebben van een maagd (groot)ouder: ze stimuleren kinderen om hun talenten in te zetten en zich breed te ontwikkelen.

Schorpioen

Schorpioenen zijn koppige mensen en komen meestal afstandelijk en een tikkeltje mysterieus over op anderen. Als ouder of grootouder, hebben deze tekens een heel beschermend instinct én nogal dominant. Als (groot)ouder kunnen ze nogal veeleisend zijn. Kinderen van deze sterrenbeelden zijn daardoor snel geneigd om te luisteren naar schorpioen-(groot)ouders.

Bron: Freundin.de