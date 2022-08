Deze sterrenbeelden zijn het meest preuts

Déze drie sterrenbeelden gaan liever niet met de billen bloot en zijn het meest preuts.

Kreeft

Kreeften zijn emotioneel, gevoelig en romantisch. Je kunt je emotioneel snel aan een ander binden. Lichamelijk ben je hier wat langzamer mee. In bed heb je het ’t liefst romantisch en liefdevol. Als je een avontuurlijke bedpartner zoekt die het spannend vindt om ook eens van bil te gaan in de buitenlucht, dan moet je niet bij een Kreeft zijn. Zoek je iemand die ervoor zorgt dat jullie je verbonden voelen tijdens de seks? Dan zeker wel!

Weegschaal

Ben jij een Weegschaal? Dan kun je soms best gesloten zijn. Wat privé is, is privé en dat houd je graag voor jezelf. Vriendinnen die tot in details hun seksleven met elkaar bespreken? Jij snapt er niks van. Ook lichamelijk ben je gesloten. Jij bent niet een type dat zomaar met iedereen knuffelt en op een naaktstrand of in de sauna zullen we je al helemaal niet snel aantreffen. Waarom moet je dat allemaal aan elkaar laten zien? Jou niet bellen!

Stier

Op het gebied van intimiteit heb je een muurtje opgetrokken. Onzekerheid en gekwetst zijn in het verleden maken dat je bang bent om je bloot te geven. Pas als je iemand echt diep vertrouwt, kun je je lichamelijk geven. Een onenightstand? Niks voor jou. De Stier laat het liefst het licht uit. En van onverwachte moves je in bed ben je ook geen fan. Daar kun jij behoorlijk van schrikken.

Niets kan je meer kwetsbaarder doen voelen dan naakt voor iemand anders staan. Vooral vrouwen kunnen behoorlijk onzeker zijn over hun lichaam waardoor seks soms ongemakkelijk is:

Bron: BL