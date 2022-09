Déze sterrenbeelden zijn niet op hun best tijdens de afnemende maan

De afnemende maan is een periode die ideaal is om op te ruimen, af te stoten, afscheid te nemen en knopen door te hakken. Het past heel goed bij sterrenbeelden die goed zijn in loslaten en het nemen van drastische besluiten. Maar er zijn ook een aantal sterrenbeelden die hier helemaal niet goed in zijn, en zich dan ook niet op hun best voelen tijdens de afnemende maan.

Tweelingen

Tweelingen hebben een ontzettend sterke persoonlijkheid en een eigen wil. Hoe komt het dan toch dat ze maar geen keuzes kunnen maken? Dat komt omdat niks zwart of wit is voor Tweelingen. Ze maken alles complex in hun hoofd. Zelfs over een simpel probleem met een eenvoudige oplossing kunnen ze eindeloos nadenken. Knopen doorhakken is dus absoluut niet hun sterkste punt. Het liefst willen ze dat keuzes voor ze gemaakt worden door een ander.

Weegschaal

De Weegschaal is slecht in het loslaten van oude emoties. Ze kroppen gevoelens op en nemen het maand na maand met zich mee. Ook in het loslaten van spullen zijn ze niet goed, ze bewaren het liefst alles. Hierdoor is het zowel op mentaal als fysiek gebied moeilijk om een nieuwe start te maken. De Weegschaal leeft het liefst deels in het verleden.

Boogschutter

Opgeruimd richting de nieuwe maan gaan? Niks voor de Boogschutter. Boogschutters zijn namelijk nogal slecht in opruimen. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd: dat gezegde gaat niet op voor dit sterrenbeeld. Boogschutters verzamelen het liefst zoveel mogelijk om zich heen om zich goed te voelen. Wanneer de Boogschutter wordt gedwongen om te kiezen, los te laten en weg te doen, zorgt dat voor gevoelens van verdriet en onvrede.

Vissen

Waar het voor velen heel fijn voelt om afscheid te nemen van het oude, kan Vissen geen afscheid nemen. Vissen zijn twijfelaars, maar ook mensen die graag in hun comfortzone blijven. Wanneer een Vissen bijvoorbeeld niet blij is in haar baan, blijft ze liever zitten dan dat ze een sprong in het diepe waagt. Liever ongelukkig, dan onzeker. Zo'n periode waarin het maken van een nieuwe start gewenst is, zorgt dat Vissen zich angstig vastklampt aan het oude vertrouwde.

Zo luister je naar je intuïtie en krijg je altijd het juiste antwoord:

Bron: Elite Daily