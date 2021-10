Déze tips helpen je meer groente en fruit te eten

1. Tussendoortjes

Groenten eten kan de hele dag door. Neem een ruime portie bij de warme maaltijd (200 gram of vier grote lepels; dit komt overeen met ongeveer een half gevuld bord) en eet zo’n 100 gram bij de broodmaaltijd, bijvoorbeeld een kom soep of in de vorm van rauwkost. Groenten kunnen trouwens ook als tussendoortje, bijvoorbeeld een kommetje kerstomaatjes, worteltjes, komkommer of radijsjes.

2. Soep

Over soep gesproken, het is heel slim om vaker te lunchen met een kop soep. Het is namelijk heel makkelijk om te maken en zit meestal boordevol groenten. Maak aan het begin van de week een grote pan soep en vries wat bekers in. Zo kun je altijd gezond lunchen of dineren.

3. Ontbijt of dessert

Fruit kun je zowel bij het ontbijt als dessert of als tussendoortje eten. Probeer iedere dag minstens twee tot drie stuks fruit te eten. Maak bijvoorbeeld de avond van tevoren een fruitsalade, zo hoef je de dag zelfs niet meer te snijden.

Ook groente kun je als toetje eten. Zo kun je van zoete aardappel een brownie bakken en maak je van avocado een heerlijke, gezonde chocolademousse.

4. Variëren kun je leren

Kiezen voor seizoensproducten is niet alleen voordelig voor je portemonnee, het zorgt ook voor een gezonde variatie in je eetpatroon.

5. Vriezer

Zowel voorgesneden als diepvriesgroenten zijn gebruiksvriendelijk. Zolang je je houdt aan de bewaar- en bereidingsvoorschriften op de verpakking kunnen ze verse groenten goed vervangen.

Afspoelen

Nog wat tips om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen: laat groenten nooit in water liggen voor je ze bereidt, anders ontsnapt een flink deel van de vitaminen en dat is natuurlijk zonde. Spoel ze het liefst onder stromend water. Kook je groenten ook niet langer dan nodig en slechts in een beetje water. Zo blijven ze krokant en rijk aan vitaminen en mineralen.

Hoe gezond groente en fruit ook zijn, ze kunnen andere productgroepen zoals graanproducten en aardappelen, zuivelproducten, vlees en vis niet vervangen. Meer groente en fruit eten wil dus niet zeggen: alleen maar groente en fruit eten.

Bron: Libelle-Lekker.be.