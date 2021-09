Deze tips tegen een herfstdip kende je nog niet (en werken heel goed!)

Want de herfst is hartstikke leuk, geen reden dus om niet vrolijk te zijn.

Je bed uit

Hoe donkerder en kouder het is, hoe minder zin we hebben om uit bed te gaan als de wekker gaat. Volgens bioloog Judith Haffmans is je biologische klok vaak de boosdoener bij een herfst- of winterdip. Sta daarom elke dag op tijd en rond dezelfde tijd op.

Lachen

Lachen, ook al is het niet echt, zorgt ervoor dat je je ook echt vrolijker voelt. Volgens de Facial Feedback Hypothese is het namelijk zo dat je gezichtsuitdrukking je stemming beïnvloedt. Een lach zou de bloedstroom naar de hersenen verkoelen en een koel brein zorgt voor een vrolijke stemming.

Goed aankleden

Als je het koud hebt, verbruikt je lichaam meer energie om weer op temperatuur te komen en daardoor word je sneller moe. Kleed je dus lekker warm aan zodat je ook meer energie hebt.

Ga naar buiten

Gordijnen dicht, geurkaarsjes aan en met een dekentje op de bank: nee, dat is niet het beste advies om van je herfstdip af te komen. Ga juist naar buiten. Zonlicht zorgt ervoor dat je vitamine D aanmaakt en daar word je letterlijk blij van. Maak bijvoorbeeld een lange wandeling door het bos, daar is het ook nog eens prachtig in dit seizoen. Met bewegen maak je ook meteen weer endorfines aan waar je je ook beter door gaat voelen. Win-win!

Chocolade

Zie je wel dat het echt ergens goed voor is. Chocolade bevat een soort amfetaminen die je (tijdelijk) oppeppen. Hierbij geldt: hoe puurder de chocolade, hoe meer amfetaminen. Goed excuus om die reep toch in je winkelmandje te leggen.

Sporten

Het is misschien niet het eerste dat in je opkomt in de herfst, maar trek je sportkleding aan en ga naar de sportschool. Sporten zou namelijk een effectief middel zijn tegen een depressie. Wil je het helemaal goed doen? Ga dan hardlopen, dat heeft een nog groter effect.

