Déze trend in truienland mag je niet missen

Een trui of een vest is misschien niet het eerste kledingstuk waar je aan denkt als het gaat over trendy winterkleding. Maar met deze nieuwe truientrend misschien dus wel. Vaak is de basis van de colorblock-trui neutraal en wordt dat opgebroken door verschillende gekleurde blokken in alle soorten en maten. Soms bestaat een trui uit twee kleuren, het bovenste deel bijvoorbeeld neutraal en de onderste helft gekleurd. Laten we gauw naar een paar voorbeelden kijken!

1: Lila blokken van Chinti & Parker

Dit vest combineert neutrale kleuren als beige, wit en zwart met één pop-color: lila. Deze kleur is helemaal in dit najaar en je ziet het dan ook vaak terug in dit soort kleurblok-vesten en -truien. Stijl dit vest over een mooie, lichte blouse en met een lichte jeans voor een casual outfit, of op een blouse met een leren rok voor een wat chiquere uitstraling.

Vest met gekleurde vlakken van Chinti & Parker, € 166 via The Outnet. Beeld Chinti & Parker

2: Beige blokken van Zara

Deze trui past ook helemaal bij de colorblock-trend, ook al zijn er in dit ontwerp alleen natuurtinten gebruikt. Het terracotta gekleurde blok springt er uit en daarom hoort ook deze trui in dit lijstje. Je stylet ‘m op een donkere flared jeans met gehakte laarzen en een hoed in dezelfde terracottakleur, of op een beige mom jeans met stoere boots eronder.

Neutrale trui met beige blokken. €19,95 via Zara. Beeld Zara

3. Donker met roestbruin van Bonprix Collection

De kleurblokken op de vesten en truien hoeven helemaal niet allemaal rechttoe-rechtaan te zijn. Schuine lijnen zoals bij de trui hieronder zijn ook in. Dat asymmetrische zie je overigens ook terug in kapsels dit seizoen en in accessoires voor in huis. Een schuine lijn oogt al gauw wat drukker dan rechte vlakken, dus kleed deze trui af met niet ál te aanwezige andere kledingstukken.

Trui met een schuine colorblock. €15,99 via Bonprix. Beeld Bonprix

4. Roze met goud van Tom Tailor

Ook hier zien we weer schuine lijnen terug, maar dan wat meer in een taillerende vorm. De driehoekige vormen ter hoogte van de taille kleden mooi af en de metallic gouden vlakken geven deze trui een chique uitstraling. Deze trui combineren met een roze plissérok staat chic en vrouwelijk, maar ook op een stoere jeans kan-ie goed uit de verf komen.

Beige met roze en gouden blokken. €39,99 via Tom Tailor. Beeld Tom Tailor

5. Bruin met crème en inside-out naad van Shein

We sluiten deze rij af met een typische colorblock-trui: veel blokkiger dan dit krijg je het niet. De trui heeft haast iets weg van een chocoladereep! De inside-out naad van deze trui geeft ‘m een speels effect. Deze trui valt oversized, dus hij is het best te combineren met een jeans of rok die juist wat nauwer aansluit. Zo voorkom je dat het geheel van je outfit te vormeloos wordt. Style ze!

Een colorblock-trui met inside-out naad. €14,- via Shein. Beeld Shein

Bron: Zara, Bonprix, Tom Tailor, Shein, Chinti&Parker.