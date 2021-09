Deze twee Nederlandse boeken staan bovenaan de NY Times bestsellerlijst

Het gaat om de boeken Traumasporen en ‘t Hooge Nest.

Trauma

Traumasporen is een boek van psychiater Bessel van der Kolk. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd. In zijn nieuwe boek legt Van der Kolk uit hoe trauma’s sporen achterlaten in zowel de hersenen als het lichaam. Een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma.

Verzetsvrouwen

Het boek van Roxane van Iperen is een compleet ander verhaal. ‘t Hooge Nest gaat over de twee vroegere bewoners van het huis waar de schrijfster zelf woont. Vóór Van Iperen woonden de twee Joodse verzetsvrouwen Janny en Lien Brilleslijper in de woning. In de video hieronder vertelt Libelle’s Marleen je alles over dit bijzondere oorlogsboek.

Verfilming

Momenteel werken Carice van Houten en Halina Reijn aan een verfilming van ‘t Hooge Nest. Op het boek zelf komt ook nog een vervolg op basis van de brieven die Van Iperen na de publicatie heeft ontvangen.

Bron: Welingelichte kringen