Déze twee sterrenbeelden gaan een fántastische zomer tegemoet

Aankomende zomer staat voor alle sterrenbeelden in het teken van luchtigheid. De coronatijd is voorbij en we kunnen eindelijk genieten van dagjes weg, vakanties of festivals.

Vier de zomer

De komende maanden kunnen twee sterrenbeelden in het bijzonder van het leven genieten. Zij kunnen voornamelijk veelbelovende kansen grijpen, maar wel alleen als ze tijd doorbrengen met de mensen die hen vreugde brengen en energie geven. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn, toch? Deze twee sterrenbeelden zullen in 2022 de zomer van hun leven hebben:

De zomer van de Ram

Het begin van 2022 was niet gemakkelijk voor de Ram. Je moest verplicht bepaalde, moeilijke beslissingen nemen - en dat werkte op je zenuwen. En ja, dat verpestte soms ook je humeur. Vanaf begin juni is daar gelukkig niets meer van te merken. De Ram vindt zichzelf opnieuw uit, probeert nieuwe dingen op het gebied van mode en brengt veel tijd buitenshuis door. Niets staat jou in de weg. En ondertussen ben je lekker veel op reis. Ook kan een nieuwe baan of een nieuwe liefde de ram een paar onvergetelijke zomermaanden bezorgen.

De zomer van de Weegschaal

De Weegschaal staat erom bekend dat ze behoefte heeft aan harmonie en dat ze iedereen tevreden wil stellen. Maar je maakt momenteel een soort groeifase door waardoor je wat meer zelfvertrouwen krijgt. Hierdoor zal je in de zomer van 2022 niet doen wat er van je verwacht wordt, maar wat jíj wil. En zonder compromissen! Of het nu gaat om een soloreis naar het buitenland, een nieuwe baan of een nieuw, uitdagend project. De Weegschaal geniet met volle teugen van het leven en met die positieve uitstraling kun je anderen weleens besmetten. Een noodlottige ontmoeting in juli kan jouw leven mogelijk een nieuwe richting in sturen. Enjoy!

Bron: Freundin.de