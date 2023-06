Déze vier sterrenbeelden hebben behoefte aan een stabiele relatie

Deze sterrenbeelden voelen zich nu eenmaal het meest op hun gemak bij hun partner.

Stier (21-4 t/m 20-5)

Emotionele stabiliteit is voor jou de belangrijkste peiler in een relatie. Je wilt in elke situatie voor honderd procent op je partner kunnen vertrouwen. Deze denkwijze neem je ook mee naar je werk en je vriendenkring. Je geeft de voorkeur aan langdurige relaties, waarin je je volledig emotioneel kunt openstellen en een diepe verbinding voelt met de ander. Ook zie je graag dezelfde waarden in je partner terug.

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Kreeft staat bekend als een van de emotioneelste sterrenbeelden. Je stelt je niet voor iedereen open en onthult niet meteen je emotionele kant. Maar als je de ware vindt, doe je dit wel. Je bent erg gevoelig en het duurt lang, voordat je een tegenslag of gekwetste gevoelens verwerkt. Daarom hecht je veel belang aan een relatie waarin zorgzaamheid, openheid en emotionele stabiliteit de grootste rol spelen.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Je vraagt je weleens af wat iedereen denkt van jouw knipperlichtrelaties. Eigenlijk vind je vooral zelf iets ervan, want je kunt niet tegen emotionele schommelingen in een relatie. Je hebt duidelijkheid nodig en wilt deze aan jezelf teruggeven.

Schorpioen (23-10 t/m 21-11)

Hoewel je als schorpioen een mysterieuze en boeiende flirt kunt zijn, ben je ook een loyaal persoon in een relatie. Het duurt in dat geval wel lang, voordat je je openstelt. Je verschuilt je graag achter je harde schild en laat gevoelens pas later toe. Ben je er eenmaal klaar voor, dan geef je je voor honderd procent. Je hebt behoefte aan een emotioneel en mentaal veilige relatie en doet dingen niet half.

Bron: Freundin.de