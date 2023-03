Deze vijf hondenrassen stinken (bijna) niet

Kleine disclaimer: een hond is en blijft natuurlijk een hond en zal daarom altijd de bekende hondengeur met zich meedragen. Het ene ras ruik je alleen beter dan het andere ras.

Boxer

De boxer is een grote hond, maar door de korte, gladde vacht is deze viervoeter bijna geurloos.

Boxer Beeld Getty Images/Westend61

Keeshond

Dol op energieke honden met een zachte vacht? Neem dan een keeshond. Ondanks hun dikke vacht stinken ze bijna niet.

Keeshond Beeld Getty Images

Belgische herder

De herder staat niet alleen bekend als een trouwe waakhond, maar ook om zijn geur (of eigenlijk het gebrek daaraan). Deze viervoeter ruik je bijna niet. Dat geldt zowel voor de kortharige als de langharige Belgische herder.

Herder Beeld Getty Images/iStockphoto

Dalmatiër

Sinds de Disneyfilm 101 Dalmatiërs hebben we een zwak voor Dalmatiërs. Deze honden zijn stijlvol, superintelligent én geurloos.

Dalmatiër Beeld Getty Images

Husky

Husky’s en en andere poolhonden hebben een dikke vacht, maar je ruikt ze bijna niet. Ga je voor een Siberische Husky, een Samojeed of toch voor een Noorse Elandhond?

Husky Beeld Getty Images

Wil je wat planten in huis halen en heb je een hond? Let dan extra goed op welke planten je kiest, want sommige botanische blikvangers zijn giftig en dus gevaarlijk voor je viervoeter. Plantenkenner Avalon vertelt welke planten giftig zijn en wat je moet doen als je hond er aan geknauwd heeft:

Bron: Dier & Natuur