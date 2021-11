Deze vijf tips helpen tegen statisch haar

Statisch haar wordt veroorzaakt doordat het haar niet voldoende vocht krijgt. De koude en droge lucht, die met name in de winter aanwezig is, droogt je mooie lokken snel uit. De verwarming die vaak aanstaat, is ook een echte boosdoener als het gaat om droog haar. Gelukkig bestaan er een aantal trucjes om je haar in bedwang te houden, óók in de wintermaanden.

1. Voedende haarproducten

Probeer zoveel mogelijk vochtinbrengende haarproducten te gebruiken, denk aan voedende shampoos en conditioners. Voor een optimaal resultaat gebruik je ook één keer per week een hydraterend haarmasker.

Tip: gebruik géén haarproducten die alcohol bevatten of ontvettend zijn, deze drogen het haar uit.

2. Kokos- of jojobaolie

Iets wat prima werkt, is een haarmasker van jojoba- of kokosolie. Dit zijn producten die uitdroging van het haar tegengaan. Breng het haarmasker een uur voordat je het gaat wassen in en spoel het vervolgens goed uit.

3. De juiste borstel

Het soort borstel kan ook een oorzaak zijn van statisch haar. Laat een plastic of metalen borstel voor wat het is. Kam je haar liever met een borstel van echt haar, hout of nylon. Een echte aanrader: spuit voor het kammen wat haarlak op de borstel (of kam). Zo blijft je kapsel goed zitten.

4. Vermijd de föhn en stijltang

Als je veel last hebt van statisch haar zijn een föhn en een stijltang een no go. De hitte van deze apparaten maken het haar nog droger dan het al is en dat willen we juist voorkomen.

5. Handcrème



Een alledaagse handcrème is een wondermiddel om statisch haar tegen te gaan. Een klein beetje is al voldoende om je winterse lokken in bedwang te houden. Smeer je handen in, wacht tot de crème bijna is ingetrokken en ga vervolgens met de handen door het haar.