Deze week liggen er flinke relatieproblemen op de loer voor déze twee sterrenbeelden

Aan het begin van de week naderde Mars Steenbok, waar Venus zich al bevond. Zij vormen een driehoek met Uranus, die in Stier staat. Daarnaast kwam Mercurius dinsdag retrograde Steenbok binnen.

Astrologische veranderingen

Zegt dit je allemaal niks? Dan vatten we het even voor je samen: dit zijn een héleboel kosmische trillingen die zorgen voor heftige veranderingen. Op het gebied van de liefde gaan de Kreeft en Tweelingen hier veel van merken.

Kreeft

Heb jij het sterrenbeeld Kreeft? Dan neem je deze week een hele belangrijke beslissing op liefdesgebied. Er is één relatie, dat kan zowel je huidige relatie zijn of een relatie met een ex, die je hoofd op hol brengt. Is deze persoon de ware voor jou of niet? Hoeveel heb je ervoor over om deze relatie voort te zetten? De keuze die je deze week maakt, is allesbepalend voor je toekomst.

Tweelingen

Als jij het sterrenbeeld Tweelingen hebt, dan heb je de afgelopen tijd veel aan jezelf gewerkt. Je hebt een flinke persoonlijke groei doorgemaakt, die ervoor zorgt dat je twijfelt of je nog wel op de juiste plek bent en de juiste mensen om je heen hebt. Je komt erachter dat jij en je partner andere dingen verlangen. Deze week komt dat tot uiting. Op het gebied van fysieke intimiteit beleef je een hoogtepunt en dat doet alles veranderen.

Bron: Freundin