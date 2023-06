Deze zomer kun je maar liefst 4x een supermaan zien

De aankomende maanden ligt dat gemiddelde een stuk hoger, want in de zomer van 2023 verwachten astronomen maar liefst vier supermanen.

De zomer van de supermaan

De zomer van 2023 is er een voor in de boeken, want het wordt nu al de zomer van de supermaan genoemd. Dit verschijnsel is de komende maanden vier keer te zien en hoewel de supermaan op zich niet zeldzaam is, is het hoge aantal dat wel.

Wanneer er een supermaan plaatsvindt, lijkt de volle maan groter dan anders. In totaal kan de maan tot 7% groter en 14% helderder lijken. Natuurlijk is de maan niet opeens gegroeid: het heeft te maken met haar stand ten opzichte van de aarde. Dat komt doordat de maan niet in een keurige cirkel rond de aarde draait, zoals de meeste mensen denken, maar eerder in een ovale beweging.

De eerste supermaan van deze zomer komt op 2 juli op en bereikt haar piek op 3 juli. Meteorologen gaven deze supermaan de bijnaam ‘Super buck moon’. Nummer twee van de zomer, de ‘Super sturgeon moon’, is van 31 juli op 1 augustus aan de hemel te zien. Daarop volgt de ‘Super blue moon' van 30 augustus op 31 augustus en afsluitend de ‘Super harvest moon' van 28 op 29 september.

De supermaan zien

Wil je extra genieten van de aankomende supermanen? Dan moet je volgens meteoroloog Yannick Damen je ogen naar boven richten op het moment dat de maan opkomt en ondergaat. Dankzij een optische illusie is het effect dan het beste zichtbaar. Daar wordt overigens een kleine kanttekening bij geplaatst: om de supermaan goed te kunnen zien, moet er sprake zijn van een heldere nacht. Duimen maar!

Een interview met meteoroloog Helga van Leur:

Bron: Martha Stewart