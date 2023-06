Dít betekent de factor van je zonnebrand

SPF staat voor Sun Protection Factor, wat aangeeft hoe lang een zonnebrandcrème bescherming biedt tegen UV-stralen. Hoe hoger de SPF, hoe langer de bescherming aanhoudt.

Minuten in de zon

Het SPF-getal geeft aan hoeveel keer langer je in de zon kunt blijven voordat je verbrandt in vergelijking met het niet gebruiken van zonnebrandcrème. Als je bijvoorbeeld 10 minuten in de zon kunt zijn zonder te verbranden, vermenigvuldigt een zonnebrandcrème met SPF10 deze tijd van 10, naar 100 minuten. Houd er rekening mee dat dit slechts een schatting is, omdat je verbrandingstijd kan variëren afhankelijk van het seizoen, het weer en zelfs je geografische locatie.

Hoe werkt dat dan?

De hoeveelheid gefilterde UV-stralen is afhankelijk van de SPF die je aanbrengt: hoe hoger de SPF, hoe meer UV-stralen er worden gefilterd:

SPF15 blokkeert 93% van de UVB-stralen

SPF30 blokkeert 96,7% van de UVB-stralen

SPF50 blokkeert 98% van de UVB-stralen

SPF100 blokkeert 99% van de UVB-stralen

UVB-stralen kunnen nooit volledig worden gefilterd, daarom is het belangrijk om minstens om de 2 uur opnieuw SPF-bescherming aan te brengen.

Minstens factor 30

De sterkte van SPF in je lotion moet minstens 30 zijn en gekozen worden afhankelijk van je huidtype, de manier van aanbrengen en je plannen voor de dag. Je huidskleur heeft geen invloed op de hoeveelheid SPF die je nodig hebt. Zelfs als je een donkere huid hebt, is het nog steeds belangrijk om deze te beschermen tegen schadelijke stralen met minstens SPF 30. Mensen met een lichtere huidskleur moeten echter vaker zonnebrandcrème aanbrengen, omdat de melanine in hun huid mogelijk minder bescherming biedt tegen de zon.

Jouw huidtype

Ieder huidtype kan een verschillende behoefte hebben als het aankomt op SPF. Daarom is het verstandig om met droge huid SPF 30 te gebruiken. Voor de gevoelige- en oudere huid is het raadzaam om SPF 50 te smeren.

Bron: NIVEA