Dít betekent het als je een koude neus hebt

Een onderzoek van de Universiteit van Nottingham toont aan dat bloed uit je gezicht trekt als je gestrest bent.

Bloed trekt weg

Raak je neus eens aan. Voelt-ie koud? Misschien moet je het dan even wat rustiger aan doen. Met behulp van warmtebeeldcamera’s en een groepje opgejutte studenten hebben wetenschappers ontdekt dat stress een koude neus (en gezicht) veroorzaakt. Je bloed trekt dan weg naar andere lichaamsdelen die in gevaarlijke situaties meer bloed zouden kunnen gebruiken, zoals je spieren en ledematen. Dat kan heel nuttig zijn in situaties waarin je alert moet zijn - als je bijvoorbeeld moet weg duiken voor een rijdende auto.

Als je gestrest bent, geeft je lichaam ook andere signalen:

Je voelt je onrustig

Als er sprake is van een directe bedreiging komt er adrenaline vrij. Je hart gaat sneller kloppen, je spieren spannen zich aan en je ademt sneller.

Je voelt vlinders in je buik

Door adrenaline komt het stresshormoon cortisol vrij. Daardoor kan je lichaam sneller op een stressvolle situatie reageren. Als je moet rennen, heeft je spijsvertering minder bloed nodig dan je ledematen. Dat kan zorgen voor een leeg, trillerig gevoel dat lijkt op vlinders in je buik.

Je bent (alweer) ziek

Als je continu gestrest bent en cortisol dus aan de lopende band vrijkomt, kan dat een effect hebben op je immuunsysteem. Je bent vatbaarder voor verkoudheid en infecties.

Je kunt steeds minder goed met stress omgaan

Als je last hebt van herhaaldelijke of chronische stress, krimpt je brein in de gebieden die gelinkt zijn aan emotie en orgaanfuncties, zoals bloeddruk en glucoseniveau. Gelukkig is je brein veerkrachtig en kan het herstellen als de stressvolle situatie voorbij is.

Wil je ons als trouwe Libelle-lezer helpen? Vul dan deze enquête in.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock