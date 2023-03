Dít boek gaan we in april lezen met de Libelle Leesclub

We hebben al drie mooie boeken gelezen dit jaar. In januari lazen we het prachtige boek Wat stilte wil van Arthur Japin lazen, in februari Letselschade van Vonne van der Meer en in maart Zachtop lachen van Malou Holshuijsen.

April staat voor de deur, dus tijd voor een nieuw boek. In april gaan we Luister van Sascha Bronwasser lezen.

Libelle Leesclub, boek april 2023 Beeld Libelle

Luister

Het nieuws reisde snel, zoals dat soort nieuws doet. Ik wist dat het ook over jou ging zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna zes jaar geleden nu, op een vrijdag de dertiende. Een datum als een slechte grap. Online meldden allerlei mensen zich ‘veilig’. Vrienden, een nichtje, een ver familielid. Oud-studiegenoten, mijn eigen oud-leerlingen. Exposanten van de fotobeurs, je vakgenoten. Anderen, vage kennissen: het verbaasde me hoeveel bekenden aan de rand van het wereldtoneel rondhingen. Jij was daar ook, Flo, en op jouw profiel bleef het stil. Akelig stil, zegt men dan.

Luister neemt de lezer mee naar het Parijs van de jaren tachtig en nu, in een zinsbegoochelende zoektocht naar identiteit, vriendschap en schuld.

WORD GRATIS LID VAN LIBELLE LEEST FACEBOOK-GROEP

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Dat is dit jaar ons ‘clubhonk’. Hier delen we grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en de schrijver gedurende de maand. Daarnaast is dit dé plek om je mede-clubgenoten beter te leren kennen.

LIBELLE LEESCLUB BOEKBESPREKING

Op 25 april van 19:30 tot 20:30 uur vindt de boekbespreking plaats. Schrijfster Sascha Bronwasser zal dan met ons in gesprek gaan over haar tweede roman Luister. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ’m dan nu hier!