Dít boek gaan we in maart lezen met de Libelle Leesclub

Nadat we in januari het prachtige boek Wat stilte wil van Arthur Japin lazen en in februari Letselschade van Vonne van der Meer, is het nu de tijd voor het boek van aankomende maand. In maart lezen we... Zachtop lachen van Malou Holshuijsen.

Het boek voor de maand maart: ‘Zachtop lachen’ van Malou Holshuijsen Beeld Libelle

Zachtop lachen

Zachtop lachen van Malou Holshuijsen gaat over een jonge vrouw met galgenhumor, een dode Indische oma en een groot talent om zich laconiek en luidkeels door het leven te bewegen. Als ze van het ene op het andere moment ’s nachts bang is om te gaan slapen en zich overdag niet meer in het verkeer durft te begeven, wordt ze geconfronteerd met de tekortkomingen van haar o-zo-humoristische kijk op de werkelijkheid. Geheel onvrijwillig maakt Malou de balans op. Waar komt haar grenzeloze sarcasme nou werkelijk vandaan? En wat heeft het familiemotto, ‘eten is zilver en zwijgen is goud’ met dit alles te maken?

Zachtop lachen van Malou Holshuijsen is een rauwe dialoog tussen een psycholoog en een patiënt-in-ontkenning over een allesbepalend geheim, afgewisseld met het tenenkrommende verhaal van een op het oog zorgeloos bestaan.

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Dat is dit jaar ons ‘clubhonk’. Hier delen we grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en de schrijver gedurende de maand. Daarnaast is dit dé plek om je mede-clubgenoten beter te leren kennen.

Op 29 maart van 19:30 tot 20:30 uur vindt de boekbespreking plaats. Schrijfster Malou Holshuijsen is ook aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ’m dan nu hier!