Dit doet een wandeling met je huid

Een wandeling maken heeft volop voordelen. Al kan je huid er soms ook juist last van hebben. Gelukkig zijn deze klachten makkelijk op te lossen.

Betere doorbloeding

Wanneer je een lange wandeling hebt maakt, zie je vaak een gezonde, rode kleur op je wangen. Dit wordt ook wel een natuurlijke glow genoemd. Die glow ontstaat doordat frisse lucht zorgt voor een betere doorbloeding. Daar wordt je huid blij van, waardoor je vanzelf gaat stralen.

Minder stress

Bovendien zorgt een uurtje per week wandelen in het bos voor minder stress. En ook dat heeft meer invloed op je huid dan je waarschijnlijk denkt. Wanneer je cortisolspiegel daalt, raken je hormonen meer in balans waardoor je huid egaler wordt.

Rode vlekken

Mocht je na een wandeling last hebben van roodheid of branderigheid? Dan is je huid waarschijnlijk gevoelig voor kou en wind. In dat geval is het belangrijk om voordat je naar buiten gaat je huid extra te beschermen. Smeer bijvoorbeeld niet alleen hydraterende producten op je huid, maar kies juist voor producten waarin extra veel kalmerende en beschermende stoffen zitten. Kies vooral producten met niacinamide, bètaglucaan, maar ook aan vitamine C en vitamine A.

SPF smeren

Mocht je een gevoelige huid hebben, dan is het verstandig om ook een goede olie of crème met antioxidanten toe te voegen aan je huidverzorging. De droge lucht in de herfst en winter kan namelijk voor jeukerige, droge huid zorgen. En vergeet ook vooral niet je gezicht in te smeren met SPF. Ja, ook in de herfst en winter moet je je insmeren met zonnebrand om je te beschermen tegen de uv-straling van de zon. Ook op bewolkte dagen kunnen de zonnestralen tot diep in je huid dringen.

Bron: Jetske Ultee.