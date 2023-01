Dit gebeurt er écht als je een grijze haar uit je hoofd trekt

Oké, dat je er twee voor terugkrijgt, is natuurlijk een fabeltje. Uit elk haarzakje kan namelijk maar één haar groeien. Meerdere haren terugkrijgen wanneer je er slechts één uittrekt is dus per definitie onmogelijk. Bovendien is het nutteloos, aangezien de haar die teruggroeit grijs blijft.

En dan zijn er nog meer redenen waarom je er echt beter vanaf kunt blijven. Want dit is wat er gebeurt als je die grijze haar er wél uittrekt.

Ingegroeide haar

Je haar er snel uittrekken, kan zorgen voor een ingegroeide haar. Het snelle trekken schade veroorzaken aan je hoofdhuid. Het nieuwe haartje dat weer terugkomt, heeft dan geen plek om naar 'buiten' te komen en zal daardoor ingroeien.

Tijdelijke oplossing

Daarnaast is het haartje dat terugkomt alleen maar dunner. En het groeit ook nog eens langzamer terug. En: grijze haren wegtrekken is ook gewoon zonde van je tijd, want het is maar een tijdelijke oplossing. Het haartje komt namelijk echt niet ineens gekleurd terug, het nieuwe haartje zal ook grijs zijn. Je moet het dus echt accepteren. Of snel een kleurspoelinkje bij de drogist halen.

Bron: Prevention.com