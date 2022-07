Krista Izelaar Petronellanitta

LHBTIQ+

De term LHBTIQ+ staat voor een gevarieerd gezelschap. Maar welke term hoort bij welke letter?

L = lesbisch: seksuele en/of emotionele voorkeur van vrouwen voor andere vrouwen

H = homo: seksuele en/of emotionele voorkeur van mannen voor andere mannen

B = biseksueel: seksuele en/of emotionele voorkeur van mannen of vrouwen voor zowel mannen als vrouwen

T =transgender: iemand met een genderidentiteit en/of -expressie die niet overeenkomt met het biologische geslacht

I = intersekse: iemand die is geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De meesten voelen zich man óf vrouw. Een kleiner aantal van hen voelt zich tussen mannelijk en vrouwelijk in.

Q = queer: overkoepelend begrip voor LHBTIQ+’ers. De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat iemand zich niet thuis voelt binnen de hetero- en gendernormen en hokjes in twijfel trekt

De + staat voor alle andere manieren waarop mensen hun gender of seksualiteit willen benoemen (zie hieronder).

De termen op een rij

Cisgender: de term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij geboorte. Verreweg de meeste mensen zijn een cis-vrouw of -man.

Genderdysforie: als je niet gelukkig bent met het lichaam dat je bij de geboorte hebt gekregen.

Genderexpressie: dat wat iemand uitdrukt over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld met gedrag, make-up, kleding of haarstijl.

Non-binair: betekent dat iemand geen man maar ook geen vrouw is; die persoon ontstijgt de tweedeling.

Genderfluïde: een genderfluïde persoon heeft geen vaste genderidentiteit, of beweegt zich tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Panseksueel: een panseksueel persoon kan zich aangetrokken voelen tot alle genders: mannen, vrouwen, maar ook non-binaire of transpersonen.

De regenboogvlag

Bij homobars, tijdens Pride-parades maar ook bij organisaties die LHBTIQ+-vriendelijk zijn: we zien de regenboogvlag graag wapperen. Maar waar komt de kleurrijke vlag eigenlijk vandaan? De allereerste keer dat de regenboogvlag te zien was, was tijdens de Gay Freedom Day Parade in San Francisco op 25 juni 1978. Hij werd ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker als symbool voor de parade van dat jaar. Vóór die tijd was een roze driehoek het symbool van de homobeweging, maar die werd controversieel na de Tweede Wereldoorlog, toen homo’s in concentratie-kampen een roze driehoek op hun kleding moesten dragen. De vlag moest een teken zijn van lesbische en homoseksuele trots en van diversiteit. Het oorspronkelijke ontwerp van de vlag had acht kleuren, maar roze kon niet gefabriceerd worden. Later werd ook turkoois weggelaten. Sinds 2012 zijn in een reeks van steden, zowel in het buitenland als in Nederland, regenboogpaden in de kleuren van de vlag aangelegd om daarmee in de publieke ruimte aandacht te vragen voor de positie van LHBTIQ+’ers. In 2018 kwam er een nieuwe variant van de vlag, met een driehoek met daarin de kleuren zwart en bruin, die staan voor mensen van kleur, en de kleuren lichtblauw, roze en wit uit de transpridevlag. Sommigen zijn blij met deze toevoeging, anderen geven de voorkeur aan de traditionele regenboogvlag met zes kleuren omdat die al voor alle vormen van (seksuele) diversiteit zou staan.

Pride Amsterdam Vroeger heette het Gay Pride, inmiddels is Pride Amsterdam uitgegroeid tot een negen dagen lang durend feest met wel 300 evenementen om seksuele en genderdiversiteit te vieren. Hoogtepunten zijn de Pride Walk op 30 juli (de jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten voor de wereldwijde regenboogcommunity) en de vermaarde Canal Parade op 6 augustus. Het thema dit jaar is ‘My Gender, My Pride’. Pride Amsterdam vindt plaats van 30 juli t/m 7 augustus. Kijk op pride.amsterdam voor meer info en alle evenementen.

Haar & Make Up: Astrid Timmer, Wilma Scholte | Styling: Gwendolyn Nicole, Laura Pulgar | Decor: Yolenth@Studio Celeb