Dít is de beste manier om je kokosmat weer helemaal schoon te krijgen

En we willen natuurlijk allemaal dat onze kokosmat zo lang mogelijk meegaat.

Schimmels voorkomen

De kokosmat is een natuurproduct, gemaakt van kokosvezels die om de barst van de kokos zitten. En zoals bij veel natuurproducten het geval is, moet je ook een kokosmat goed behandelen - onder meer om te voorkomen dat schimmels zich bij de entree nestelen. Daar zitten we niet op te wachten...

Veel kokosmatten zijn voor ze in de winkel belanden al behandeld met een impregneermiddel, dat beschermt tegen vocht en schimmelvorming. Dit kun je voor alle zekerheid even goed checken. Anders kun je de kokosmat natuurlijk ook zelf nog even extra verzorgen voor-ie een plekje in je huis krijgt.

Zo onderhoud je een kokosmat

En dan is het wel zo handig om je ‘schoenenveger’ regelmatig te onderhouden. Dat kan in principe prima met de stofzuiger. Zitten er echt vlekken op de mat? Dan geeft snelle actie altijd het beste resultaat. Pak een emmertje schoon, warm water en de kans is groot dat de vlekken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Toch niet? Over op plan B: neem de mat mee naar buiten en probeer de vlekken met een flinke waterstraal en stugge borstel weg te poetsen.

Grondige schoonmaakbeurt

Vlekken of geen vlekken: eens in de paar maanden kan een grondige reinigingsbeurt geen kwaad. Ook dat doe je buiten met een stugge borstel en wat warm water. Kunnen er daarna weer heel wat vieze voeten aan afgeveegd worden!

Nu we het toch over schoonmaken hebben: zó maak je de jaloezieën het beste schoon:

Libelle Pinterest Beeld Libelle Pinterest

Bron: Maatwerkmat, Cleanipedia