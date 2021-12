We vroegen het Libelle’s dokter Rutger.

Dokter Rutger, is het verstandig om een powernap te doen op oudjaarsdag?

“Een powernap kan zeker helpen om fitter te zijn rond twaalf uur ‘s nachts. Maar dan wel een powernap van een half tot één uur. Niet langer.”

Zou je hoe ouder je bent meer baat hebben bij zo’n dutje voor twaalf uur ‘s nachts?

“Daar heeft leeftijd niet zoveel mee te maken. Het ligt eraan wat je overdag gedaan hebt en hoe vroeg of laat je die dag bent opgestaan. Meer arbeid is sneller moe - al kan sporten je juist energie geven. Vroeger opstaan betekent vaak ook sneller moe in de avond. Het is vooral belangrijk om de nacht vóór oudjaarsdag goed te slapen. Slaap lekker uit op oudjaarsdag, zodat je uitgerust de avond in gaat.”

Wat kun je het best eten op oudjaarsdag om zo fit en opgewekt mogelijk het nieuwe jaar in te gaan?

“Voeding met langzame koolhydraten en vezels zijn het allerbeste. Denk hierbij aan bruin brood, groenten, rijst, aardappelen en pasta. Maar dat zal lastig worden voor de meesten, met het oog op alle oliebollen en appelflappen, waar juist veel snelle koolhydraten in zitten.”

En eh, koffie drinken?

“Koffie kan je de benodigde energie geven, maar je moet er niet teveel van drinken: maximaal zo’n twee kopjes. Teveel cafeïne kan namelijk zorgen voor een dip.”

