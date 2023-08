Dít is de beste strandparasol die niet wegwaait

Ooit gehoord van een tarp? In plaats van een paraplu-achtige parasol met lange stok is dit een soort doek dat je beschermt tegen de zon.

Multifunctioneel

Déze multifuctionele tarp en tevens schuiltent van de Decathlon is een grote hit en volledig bestand tegen wegwaaigevaar. Je steekt de wel zeven baleinen namelijk op verschillende plekken in de grond. De tarp is bovendien 285 cm lang én breed en daardoor groot genoeg voor meerdere personen.

Nóg een voordeel? Het doek is waterdicht en biedt dus bescherming tegen een (onverhoopte) onverwachte regenbui.

Multifunctionele tarp en schuiltent voor kamperen van Quechua via Decathlon Beeld Screenshot www.decathlon.nl

€34,99 (normaal: €40,00), Quechua via Decathlon

Verlenging van je tent

Ga je niet per se naar het strand, maar verblijf je op een camping? Ook dan komt deze tarp goed van pas. Je vergroot er namelijk de leefruimte van je tent mee, en hij functioneert goed als extra bescherming bij slecht weer.

Heb je een hekel aan het insmeren van zanderige benen? In onderstaande video zie je hoe je het zand eenvoudig van je lijf haalt.

Bron: Decathlon.nl