Dit is de bloem van jouw geboortemaand, en wat dat over je zegt

Een overzicht. Let op: sommige maanden hebben twee geboortebloemen.

Januari: de anjer en het sneeuwvlokje

De anjer houdt zich goed staande in de winter en heeft daarnaast een religieuze betekenis. Het verhaal gaat dat de eerste anjers bloeiden dankzij Maria’s tranen die vloeiden vanwege haar verdriet om Jezus. De anjer staat voor toewijding, loyaliteit en liefde. Mensen die in deze maand geboren zijn, zijn erg gepassioneerd, loyaal en vinden familie heel belangrijk. Ook het sneeuwvlokje hoort bij de maand januari en staat voor hoop en schoonheid.

Anjer Beeld Getty Images

Sneeuwvlokje Beeld Getty Images

Februari: de viool en de sleutelbloem

Mensen die in februari geboren zijn, hebben een zwak voor de kleur paars. Daarom is het vast geen verrassing dat je hen een groot plezier doet met viooltjes. De oude grieken gebruikten viooltjes voor medicinale doeleinden én om hun wijn zoeter te maken. De blaadjes van een viool werden in die tijd ook gebruikt voor ‘liefdesdrankjes’. Viooltjes vertegenwoordigen trouw, nederigheid en spirituele wijsheid. De sleutelbloem of de primula staat eveneens voor trouw en kondigt met zijn vrolijke kleuren het begin van de lente aan.

Sleutelbloem Beeld Getty Images/iStockphoto

Viooltjes Beeld Getty Images

Maart: de narcis

Zodra de lente begint, in maart, komen de narcissen tevoorschijn. De narcis staat symbool voor hergeboorte, geluk, trots en voorspoed. Dat houdt in dat mensen die in maart geboren zijn vaak blije, vrolijke en optimistische mensen zijn die graag iemands dag willen opvrolijken. Ze zijn ook eerlijk en waardig. Zo beschikken ze vaak over een flinke (maar gezonde!) dosis zelfliefde. Nu snap je waarschijnlijk ook waar de term ‘narcist’ vandaan komt.

Narcis Beeld Getty Images

April: het madeliefje en de lathyrus

Madeliefjes representeren onschuld, loyaliteit en transformatie. Grote kans dat mensen die in april geboren zijn lief, aardig en loyaal zijn. Ook zijn deze mensen vaak een tikkeltje geheimzinnig. Madeliefjes kun je daarnaast goed aan zwangere vrouwen of moeders geven. Deze frisse bloemen staan namelijk voor vruchtbaarheid en moederschap. De lathyrus hoort ook bij de maand april en is een elegante roze met paarse bloem, die zachtaardigheid uitstraalt.

Lathyrus Beeld Getty Images

Madeliefje Beeld Getty Images

Mei: het lelietje-van-dalen

Dankzij zijn delicate blaadjes en zoete geur is het lelietje-van-dalen een groot favoriet bij menig bloemliefhebber. Ook bij koninklijke families is het lelietje-van-dalen populair. De bloem symboliseert nederigheid, zuiverheid, zoetheid en (de terugkeer van) geluk. Het is een traditie om op 1 mei, op de dag van de arbeid, zo’n bosje geluk te geven aan iemand die je liefhebt.

Lelietje-van-dalen Beeld Getty Images/500px Prime

Juni: de roos en de kamperfoelie

Je zou ‘m in februari verwachten, maar de roos hoort toch echt bij de maand juni. Deze prachtige, weelderige bloem is al eeuwen geliefd bij velen. Zo gebruikten de oude Egyptenaren rozen als offer aan de goden. De betekenis van de roos verschilt per kleur. Over het algemeen staan rozen voor schoonheid, liefde, eer en toewijding. Ben je in juni geboren, dan is ook de symboliek achter de kamperfoelie jou op het lijf geschreven: betrouwbaarheid, toewijding, verbondenheid en mentale kracht.

Kamperfoelie Beeld Getty Images

Roos Beeld Getty Images

Juli: de delphinium en de waterlelie

De delphinium (ridderspoor) wordt geassocieerd met positiviteit en dat maakt deze opvallende dieppaarse bloem de perfecte bloeier om iemands dag mee op te fleuren. De delphinium staat symbool voor een open hart, positiviteit, waardigheid en elegantie. Mensen die geboren zijn in juli staan bekend om hun liefdevolle karakter. Vergeet daarnaast de prachtige waterlelie niet, de andere geboortebloem van juli. Puur en elegant, en het equivalent van eenheid en balans.

Waterlelie Beeld Getty Images

Ridderspoor Beeld Getty Images

Augustus: de gladiool en de klaproos

Wie in augustus ter wereld kwam, heeft als geboortebloem de gladiool en de klaproos. Typische zomerbloemen! De gladiool staat symbool voor een sterk karakter, eerlijkheid, gulheid en integriteit. Mensen die in augustus zijn geboren, zijn doorgaans krachtige en onafhankelijke personen. De uitdrukking ‘de dood of de gladiolen’ komt niet nergens vandaan. Ook de klaproos kenmerkt het krachtige karakter van mensen die in augustus geboren zijn.

Gladiool Beeld Getty Images

Klaproos Beeld Getty Images

September: de aster en de klimmende winde

Asters bloeien het hele jaar door, maar in september – wanneer de herfst begint te komen – zijn ze vaak de opvallendste en levendigste bloemen die op dat moment bloeien. De aster staat voor liefde, wijsheid, vertrouwen en onschuld. Tegelijkertijd staat de klimmende winde voor genegenheid naar je naasten.

Klimmende winde Beeld ullstein bild via Getty Images

Aster Beeld Getty Images

Oktober: de goudsbloem en de cosmea

Oktober: de maand waarin de herfst valt. Daar hoort de goudsbloem bij, een sterke bloem. Hij staat voor koppigheid en standvastigheid. Met zijn heldere en kleurrijke uiterlijk symboliseert de goudsbloem ook warmte en creativiteit. Als je in oktober jarig bent, ben je waarschijnlijk gepassioneerd en gedreven. Maar ondertussen ben je ook stabiel. De cosmea, de tweede geboortebloem van oktober, symboliseert namelijk orde, vrede en sereniteit.

Cosmea Beeld Universal Images Group via Getty

Goudsbloem Beeld dpa/picture alliance via Getty I

November: de chrysant

Mensen geboren in november hebben slechts één geboortebloem, maar wel een hele bijzondere. In China en Japan staat de chrysant symbool voor jeugdigheid en zelfs onsterfelijkheid. Een blaadje van de bloem in een glas wijn zou leiden tot een lang en gezond leven. Ook zouden chrysanten helpen tegen grijs haar. Los hiervan representeert de chrysant vriendschap, eerlijkheid en blijheid. Wie in november geboren is, voelt zich vaak gelukkig en straalt dat ook af op anderen.

Chrysant Beeld NurPhoto via Getty Images

December: de kamernarcis en de hulst

De narcis staat voor hoop: een fijne bloem om de donkere wintermaanden mee in te gaan. Bij december hoort specifiek de kamernarcis, die wit van kleur is en groeit in de winter. Deze elegante bloem staat voor naastenliefde en de wens dat je naasten blijven zoals ze zijn. De hulst vertegenwoordigt moederschap, liefde, vertrouwen en begrip. Deze plant (de hulst is officieel geen bloem) beschermt het huis tegen allerlei kwaden; ideaal om bij de voordeur te zetten, dus.

Hulst Beeld Getty Images

Kamernarcis Beeld Getty Images

Tattoo geboortebloem

Nu je weet wat je geboortebloem is, is het ook leuk om er iets mee te doen. Er zijn een hoop opties om jouw geboortebloem in je dagelijks leven terug te laten komen. Zo kun je een geboortebloemsieraad kopen, een kunstwerk van jouw geboortebloem aan de muur hangen of zelfs een tattoo van je geboortebloem nemen. Je kunt ook je telefoonhoesje laten personaliseren of je eigen parfum laten ontwikkelen met de geur van jouw geboortebloem. Maar het makkelijkst is natuurlijk om een vers boeketje van jouw geboortebloem op tafel te zetten.

Inspiratie voor een tattoo van jouw geboortebloem:

Bron: Bloomon