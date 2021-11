Dit is de meest onhygiënische make-up en zó maak je ‘m weer schoon

Lippenstift

Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen: voortdurend hetzelfde stiftje over je lippen laten gaan, geeft bacteriën vrij spel. Gezondheidsonderzoeker Morgan Statt windt er dan ook geen doekjes om: je lippenstift is de gevaarlijkste bacteriebron van je make-upcollectie. Misschien nog niet eens door het aantal bacteriën, maar door het feit dat je de bacteriën steeds naar je mond brengt, en daarmee naar je ademhalingswegen. Volgens Statt is dat dé manier om ziekten en infecties op de hals te halen. Net als herpes, wat je terugziet in een niet-zo-charmante koortslip.

Je lippenstift zou je nadat je ziek bent geweest zelfs weg moeten gooien, aldus Statt. Toch zijn er ook onderzoekers die dat een stap te ver vinden gaan. “Elke lippenstift heeft een anti-microbisch stofje, die de groei van ziekteverwekkers remt. Je kan dus beter kijken hoelang zo’n virus kan overleven buiten het lichaam,” legt microbioloog Jason Tetro uit. Bij een verkoudheids- of griepvirus is dat enkele uren, en het herpesvirus kan zelfs enkele dagen overleven. Zijn advies: laat je lippenstift een weekje liggen nadat je ziek bent geweest. Daarnaast is er gelukkig een manier om je lippenstift te ontsmetten.

Ontsmetten

Geen paniek, het ontsmetten van je lippenstift is geen hogere wiskunde. Je kan eerst het buitenste laagje van je lippenstift heel summier verwijderen met een tissue. Draai de lippenstift vervolgens helemaal open, en laat ‘m 30 seconden in een antibacterieel goedje staan, zoals pure alcohol. De lippenstift kan je daarna aan de lucht laten drogen, en dan hoef je alleen het dopje nog maar schoon te maken met een antibacterieel doekje. Et voilà, je lippenstift is weer klaar voor gebruik.

