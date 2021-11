Dít is de mooiste wintertint voor blondines

Bij de wisseling van het seizoen vinden veel vrouwen het leuk om ook te wisselen qua haarkleur. Daarmee past het haar perfect bij het seizoen en je zorgt moeiteloos voor een nieuwe, verfrissende look. Als jij ook een verandering overweegt, maar nog een beetje twijfelt over de kleur, hebben we een tip voor je: voor vrouwen met blond haar is dé trendtint cinnamon blonde bijzonder mooi deze winter.

Warme kleurenmix

Niet alleen de naam, maar ook de haarkleur zelf passen perfect bij het koude seizoen. Want deze kaneelblonde kleur bestaat uit een warme kleurenmix die bij iedere vrouw mooi staat. De blonde en bruine tinten kunnen perfect gedragen worden bij zowel medium als donkere huidtinten en zorgt ook voor een prachtige glow bij een lichte teint.

Highlights

Cinnamon blonde is een echte blikvanger in de wintermaanden dankzij de prachtige combinatie van goudblonde en lichtbruine lokken, waarbij de blonde highlights overheersen. Ze laten het haar er niet alleen uitzien als kaneelsuiker, maar zorgen tegelijkertijd ook voor een verzorgde look en een natuurlijke krul. Cinnamon blonde staat prachtig bij steil haar, maar om een ​​echte wow-factor te creëren draag je het gekleurde haar het beste in zachte golven of krullen.

Bron: Freundin.de, Instagram.