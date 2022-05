Dit is dé oplossing voor fietsen met een lange jurk of rok

De de jurk zit te strak of hij is juist zó wijd (of lang) dat je bang bent dat-ie tussen de spaken komt. Je concentreert je hierdoor meer op de jurk dan op de weg en dat is nergens goed voor.

Met déze oplossing is dat allemaal verleden tijd. En alles wat je daarvoor nodig hebt, is een muntje en een elastiekje.

Zo voorkom je dat je lange rok of jurk tussen de spaken komt

Nee, je hoeft echt niet je rok de hele rit vast te houden, of zo hoog op te trekken dat je in je onderbroek fietst. Er is een betere truc. En alles wat je daarvoor nodig hebt is een muntje en een elastiekje.

Pak een muntje – één euro bijvoorbeeld, of 50 cent – en plaats dat aan de achterkant van je rok, tussen je benen, ter hoogte van je knieën. Duw het muntje vervolgens tussen je benen door (samen met de stof van je rok). Pak het muntje nu aan de voorkant vast en draai het elastiekje eromheen. De voor- en achterkant van je rok of jurk zitten nu aan elkaar vast.

Je hebt nu als het ware een rok met pijpjes. Eh, een soort broek dus. Handig, hè?

Toch nog een beetje lastig voor te stellen hoe je er straks bij fietst? Kijk dan deze video:

Bron: Santé. Beeld: iStock