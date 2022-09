Dit is de reden dat het altijd koud is in het vliegtuig

Safety first!

Sneller flauwvallen

Tijdens een lange vlucht mag een warme trui en een dekentje niet ontbreken. In het vliegtuig kan het behoorlijk koud worden. Dat doet het vliegpersoneel niet om je rillend op je bestemming aan te laten komen, maar met een medische reden. Uit onderzoek van American Society for Testing and Materials blijkt dat mensen sneller flauwvallen in een vliegtuig dan wanneer ze met beide benen op de grond staan. Dit komt door Hypoxia, een tekort aan zuurstof.

Symptomen Hypoxia

Andere symptomen van Hypoxia zijn onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en misselijkheid. Je krijgt extra snel last van Hypoxia als je een lange tijd in een warme ruimte verblijft. Om flauwvallen en andere klachten te voorkomen, wordt daarom de temperatuur in vliegtuigen een paar graden kouder dan gemiddeld gehouden.

Bron: ASTM