Dít is de reden dat je hond soms zo naar je staart

Je herkent het vast wel: zo’n glazige blik in de puppyogen van je trouwe viervoeter. Vraag je je bij het zien daarvan telkens af wat het eigenlijk betekent? We hebben het antwoord voor je.

Oog om oog

Omdat Spikey nu eenmaal van je gewend is dat je zijn maaltijden voor ‘m verzorgt, zou je denken dat hij misschien gewoon trek heeft. Of zou hij een rondje door de buurt willen en probeert hij dat af te dwingen door het oogcontact het eerstkomende kwartier niet te verbreken? Het is geen van beide. Het enige wat ‘ie blijkbaar duidelijk wil maken, is dat ‘ie je graag mag en het fijn vindt om bij je in de buurt te zijn. Ligt ‘ie er ontspannen bij en kwispelt z’n staart op en neer, dan zit je als baasje helemaal gebakken.

Er is nog een moment waarop je hond je altijd aankijkt, en dat zal je vast zijn opgevallen: tijdens het poepen. Dit is daar de reden van. Rent hij daarna z’n eigen staart achterna. Nu weet je ook gelijk waarom dát is.

Andere instincten

Let wel: staren is niet in alle gevallen iets positiefs. Wolven, bijvoorbeeld, doen het om dominantie uit te stralen. Als je er onverhoopt eentje tegenkomt, leen je dan niet voor een stare-down – tenzij je de confrontatie wilt aangaan (wil je niet). Dit moet je overigens ook niet doen bij een tête-à-tête met een wolf. Bij honden is dat anders, omdat ze na al die jaren als huisdier niet meer dezelfde instincten hebben als vroeger. Dat gezegd hebbende: hangen de mondhoeken van je hond omlaag en gromt ‘ie een beetje, dan maakt het uiteraard niet uit hoe ‘ie je aankijkt. Je laat ‘m het beste even met rust.

Bron: Welingelichte Kringen