Psychologie Magazine deed een onderzoek naar seksdromen en ondervroeg hiervoor bijna 1000 mensen. En wat blijkt? De meeste mensen nemen hun seksdromen niet heel serieus. Slechts een derde deel (36%) denkt dat dit soort dromen daadwerkelijk iets betekenen.

Seksdroom over je ex

Dat seksdromen het nodige kunnen losmaken, blijkt wel uit het feit dat vrouwen net zo vaak als mannen klaarkomen tijdens zo’n droom. Bij zo’n 47 procent speelt de eigen partner een hoofdrol in een erotische droom, maar bij zo’n 40 procent is dat een ex. Volgens experts heeft zo’n droom een functie en kan er een verlangen achter zitten, al zit dat wel anders in elkaar dan je wellicht denkt. Volgens onderzoekers betekent dit niet dat we ook daadwerkelijk seks met die ex willen. Het is een manier van ons brein om het verwerkingsproces te stimuleren.

Onbewust verlangen

Het is trouwens niet alleen onze ex die we in seksdromen tegenkomen. Zo droomt 34 procent van de ondervraagden weleens over collega’s en 23 procent over een goede vriendin. Als we wetenschappers moeten geloven, kunnen dromen ons ook voorbereidingen op dingen die mogelijk kunnen gebeuren. Het zou dus kunnen dat je onbewust verlangt naar bijvoorbeeld een collega en je brein de optie om seks met elkaar te hebben alvast verkent in de veilige vorm van een droom. Dat betekent natuurlijk niet dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

Bron: Psychologie Magazine