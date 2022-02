Dit is de snelste manier om een paardenstaart te maken zónder haarelastiek

Er is namelijk een supersnelle manier om een paardenstaart te maken zonder haarelastiek. Ideaal als je middellang tot lang haar hebt.

Snelle paardenstaart

Een paardenstaart maken zonder elastiek klinkt onmogelijk, maar is het niet. Toegegeven, tijdens een lesje Zumba of een rondje hardlopen is dit niet de ideale manier om je haar vast te binden. Maar voor alle andere (minder intensieve) momenten kun je deze truc eens uitproberen.

Bekijk allereerst dit filmpje eens.

Zo ga je te werk

Mocht het filmpje je iets te snel gaan, volg dan onderstaande stappen om te kijken of het jou thuis ook lukt om een paardenstaart te maken met enkel je haar.

Pak met beide handen je haren vast zoals je normaal gesproken doet als je een paardenstaart gaat maken Met je dominante hand maak je vervolgens iets boven de staart een ‘gat’ Met dezelfde hand trek je vervolgens de staart van onder (of vanaf de zijkant) naar boven door het gat heen, waardoor er een lus ontstaat

Et voilà, kind kan de was doen! De Libelle redactie heeft het zelf ook even uitgeprobeerd. Het is een kwestie van de techniek onder de knie krijgen, maar dan lukt het écht. Het lukt ons al in twee pogingen. Nog een tip van Flip: maak het ‘gat’ niet te groot, anders vallen er al snel plukken haar los. Een stevige paardenstaart is het niet, maar het is serieus een handige tip als je even snel je haar uit de weg wil hebben tijdens computerwerk of klusjes in en rondom het huis.

