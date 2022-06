De onzekerheid van seizoensverwachtingen is vrij groot, maar dat neemt niet weg dat het interessant is om te kijken of er al signalen zijn voor een warme of koele zomer.

Echte zomerse maanden

“De signalen voor een warmere zomer dan normaal zijn heel groot”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline tegen Libelle. “Voor de zomermaanden juni, juli en augustus wordt warmer weer dan gemiddeld berekend. Daarbij zien we ook een grotere kans dan gemiddeld op droog weer”, zegt hij. Maar zeker weten doet Jaco dat niet. Grote regionale verschillen qua neerslag door lokale onweersbuien zijn namelijk heel gebruikelijk in de zomer.

Een paar hete dagen deze zomer

Tegenwoordig is een warme en droge zomer heel waarschijnlijk, maar dat zegt nog niets over het weer tijdens specifieke vakantieweken. “Daar kan ik nog niets over zeggen”, geeft de meteoroloog aan. “Wel is er met dit duidelijke signaal voor warm weer een grote kans dat we meer zomers warme dagen krijgen dan gebruikelijk en daarmee liggen ook een aantal hete dagen op de loer.”

Zomer staycation

De verschillen in het binnenland en de kust kunnen komende zomer nog altijd groot zijn. Houd je van zon en warmte? Plan je staycation dan in het zuiden van Nederland. Is de hitte niks voor jou? Ga lekker uitwaaien aan zee. Veel zekerheid over mooie weer durft Jaco dus niet te geven, maar de hoop die velen hebben op een warme zomer in eigen land is in elk geval niet ongegrond. “Nu maar hopen dat het niet doorslaat naar een zomer vol hitte”, grapt hij.

Smeren maar

Wie deze zomer in eigen tuin, op het balkon of voor een open raam van de zon wil genieten, moet zich natuurlijk niet vergeten in te smeren met zonnebrandcrème. Zonkracht hangt namelijk niet af van de temperatuur. Kortom: op een bloedhete dag verbrand je niet per se sneller. Juist koele dagen met veel zon zijn verraderlijk, aangezien je het dan veel langer volhoudt in de zon zonder je goed in te smeren.

Heb je nog zonnebrand van vorig jaar in de kast liggen en twijfel je of deze goed is? Dit is de houdbaarheidsdatum van zonnebrand:

