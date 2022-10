Dit is het beste moment voor een herfstige boswandeling

Het flauwe antwoord: dat is elk jaar op een ander moment. Wanneer de bladeren verkleuren en uiteindelijk vallen is namelijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid daglicht die bladeren krijgen en van de temperatuur.

Wanneer verkleuren bladeren?

Over het algemeen begint de bladverkleuring als de temperatuur onder de 5 graden komt. Als het vriest dan gaat dit proces sneller, schrijft Weeronline.nl.

Als het in september al koud is, kunnen bladeren dus al in oktober gaan vallen. Is het echter nog lang zomers weer, dan kan het zelfs tot in december duren voor alle bladeren uiteindelijk gevallen zijn.

Beste tijd voor een herfstwandeling

Verder verschilt het ook nog per boomsoort wanneer de bladeren verkleuren. De paardenkastanje bijvoorbeeld verkleurt als een van de eerste bomen. Begin oktober zijn deze bomen vaak al helemaal in herfstkleuren. Andere bomen, zoals fruitbomen, platanen, wilgen en lindes verkleuren in oktober en zijn begin november vaak helemaal kaal.

Beuken en eiken zijn echte laatbloeiers. In de zomer duurt het best lang voor ze groen worden. En in de herfst houden ze ook langer hun groene bladeren vast. Normaal gesproken verkleuren de bladeren van beuken en zomereiken eind oktober of begin november, waarna de bladeren in de loop van november van de bomen gaan. Als het in de nachten licht vriest kan het ineens snel gaan. Ga je dus naar een bos met veel beuken en eiken, dan kun je het beste begin november je wandeling plannen.

Bron: Weeronline