Dit is het beste weer om te fietsen (en op déze dagen wordt het verwacht)

Weeronline geeft uitsluitsel.

Warmte en inspanning zijn een slechte combinatie

30 graden, vol zon en een fris windje klinkt misschien top voor een dagje fietsen. Maar niets is minder waar. Met een lichaam dat de temperatuur graag rond de 37 graden houdt, is warmte én inspanning tijdens het fietsen een slechte combinatie.

Beste weer om te fietsen

Vermijd echt hete dagen dus zeker als je wilt gaan fietsen. Wat wel een ideale temperatuur is? Voor een fietstocht op een normale fiets is 20 tot 25 graden perfect. Wil je gaan racefietsen? Dan span je je meer in en mag het buiten iets kouder zijn. Een temperatuur tussen de 17 en 22 graden is dan ideaal.

We snappen dat een fris zuchtje wind heerlijk kan lijken, maar als die wind betekent dat je nóg meer inspanning moet leveren, krijg je het er juist extra warm door. De ideale windkracht voor een fietstocht ligt tussen de 0 en 2.

Daarnaast is het belangrijk om de zonkracht in de gaten te houden als je wil gaan fietsen. Zeker als je bent afgeleid door het fietsen, kun je ongemerkt zo verbranden. Een (half)bewolkte dag is dus beter dan een strakblauwe lucht.

Beste dagen om te fietsen

Het beste weer om te fietsen heb je dus als de temperatuur tussen de 20 en 25 graden ligt, als de windkracht tussen de 0 en 2 ligt en als het (half)bewolkt is. Goed nieuws: dat weer is deze week voorspeld! Waar het dinsdag, woensdag en donderdag nog bloedheet wordt, zullen de temperaturen vanaf vrijdag weer dalen dankzij wat kleine regenbuitjes.

Uitgaande van de temperaturen en windsnelheden in het midden van het land, zijn vrijdag, zaterdag en zondag de beste dagen om de fiets te pakken. Check in de ochtend wel even de buienradar, om te voorkomen dat je precies in een bui terechtkomt. Maar qua temperatuur, windkracht en bewolking is het dan het beste weer om te fietsen.

Bron: Weeronline.