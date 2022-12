We vinden ze bloedirritant, maar stiekem ook wel leuk: de persoonlijke muzieklijstjes van streamingdienst Spotify, die in december massaal gedeeld worden op social media. Jaarlijks krijg je onder de naam ‘Wrapped’ een overzicht van de genres, artiesten en nummers die je grijs gedraaid hebt.

Dít is het meest beluisterde liedje van 2022 Beeld Spotify

Van eigen bodem

De absolute topper van dit jaar in Nederland is geen hit van Taylor Swift of Justin Bieber, maar Vluchtstrook van onze ‘eigen’ Kriss Kross Amsterdam. Dit nummer stond met stip op één. Ook de Nederlandse artiesten Antoon en Flemming komen terug in de top 10.

Wilbert Mutsaers, directeur van Spotify Benelux liet aan Het parool weten dat Nederlandse popmuziek in opkomst is. Eerst was vooral Nederlandse hiphop populair, inmiddels is er steeds meer Nederlandstalige muziek.

Gouwe ouwe

Wat ook opvalt is dat juist de artiesten die normaal volle zalen trekken, zoals Bruce Springsteen en De Dijk, niet voorkomen in de top van de streamingklassementen. De enige ‘gouwe ouwe’ die wél in de wereldwijde top 10 van meest beluisterde nummers staat, is de 65-jarige Kate Bush met Running up that hill uit 1985. Deze klassieker werd opnieuw een hit door de populaire Netflix-serie Stranger Things.

Bron: Spotify, Het parool