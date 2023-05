Dit is het mooiste boek aller tijden volgens Nederlandse lezers

Het boek Het achtste leven (voor Brilka) van de Duits- Georgische schrijfster Nino Haratischwili heeft de eerste plek weten te veroveren. Het is voor het eerst dat er een vrouwelijke auteur op plek 1 staat.

Top 10 mooiste boeken:

Het achtste leven (voor Brilka) van Nino Haratischwili (vorig jaar op plek 6) Ik ben Pelgrim van Terry Hayes (vorig jaar op plek 2) Een klein leven van Hanya Yanagihara (vorig jaar op plek 5) De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch (vorig jaar op plek 1) De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón (vorig jaar op plek 3) Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens (vorig jaar op plek 21) Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling (vorig jaar op plek 4) De zeven zussen van Lucinda Riley (vorig jaar op plek 7) De vliegeraar van Khaled Hosseini (vorig jaar op plek 9) Mannen die vrouwen haten van Stieg Larsson (vorig jaar op plek 10)

Eerste plek

De Hebban 1000 wordt jaarlijks samengesteld op basis van vele duizenden toplijsten van leden van de lezerscommunity. De auteur van het mooiste boek aller tijden staat twee keer in de lijst. Haar laatste roman, Het schaarse licht, komt binnen op nummer 448. Nino Haratischwili reageert verheugd over deze eerst plek: ‘Wat een eer om de eerste vrouw te zijn die deze plek mag innemen. Ik heb prachtige herinneringen aan mijn eerste evenement met de Hebban Leesclub en ik ben eindeloos dankbaar dat Het achtste leven zo veel lezers heeft gevonden in Nederland en dat ik zelfs tot op de dag van vandaag nog zo veel, ook vaak emotionele, reacties, van lezers krijg doorgestuurd. Ik voel me vereerd en ik hoop dat deze geweldige relatie met mijn Nederlandse lezers nog lang, zeer lang mag voortduren.’

Nieuwkomers

Hebban Thrillerprijs-winnaar De Camino van Anya Niewierra steeg de meeste plaatsen in de top 100, met een vermelding op plek 47 (van 116 in 2022). De hoogste nieuwe binnenkomers zijn drie recente prijswinnaars Schemerleven van Jaap Robben (op plek 241, winnaar Confituur Boekhandelsprijs), Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk (op plek 283, winnaar Gouden Griffel) en Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje (op plek 334, winnaar Boekenbon Literatuurprijs).

Bron: Hebban