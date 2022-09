Dit is het populairste nummer om seks op te hebben

Onderzoek

Voor een onderzoek van lingeriemerk ‘pour moi’ werden liedjes verzameld die in playlists stonden met namen als ‘sex-playlist’ en ‘baby-making’. Vervolgens werden de ruim 300.000 nummers in deze playlists geanalyseerd en op volgorde van meest naar minst voorkomend gezet. Hierdoor hebben we nu een duidelijke ranking.

Het populairste nummer

Het nummer All the time van Jeremih bleek het vaakst voorkomende nummer te zijn, gevolgd door Often en Earned it, beide van TheWeeknd. TheWeeknd was ook de populairste artiest in de lijst, met maar liefst 5 nummers in de top 10.

Masturbatieliedjes

Het onderzoek keek ook welke liedjes het populairst zijn tijdens solo-sessies. Hiervoor analyseerden ze 20.000 nummers uit playlists met namen als ‘solo sex’. Ook hiervan is er nu een top tien.

Het meest beluisterde nummer is I touch myself van Divinyls, gevolgd door Sex with me van Rihanna en Love myself van Hailee Steinfeld. Van subtiliteit is inderdaad geen sprake.

De meest beluisterde artiest tijdens solo-avontuurtjes is wederom TheWeeknd, die 3 nummers scoort in de top 10.

Take on me

Of deze nummers ook echt de meest beluisterde nummers zijn tijdens de seks is nog maar de vraag. Zo staat bijvoorbeeld het nummer Take on me van A-ha op nummer 9 in de top 10 van masturbatieliedjes, terwijl ‘sexy’ een van de laatste woorden is waarmee de meesten dit lied zouden omschrijven. Het lijkt erop dat veel nummers alleen zijn gekozen vanwege hun bijpassende titel. Dan is het dus toch verstandig om je eigen playlist te maken voor je volgende intieme avondje, tenzij je het wel warm krijgt van A-ha.

Bron: Pour Moi