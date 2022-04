Dít is het recept voor overheerlijke sticky dadel-rumtulbandjes

Dit heb je nodig voor de sticky dadel-rumtulbandjes Voor de tulbandjes • ca. 15 medjoul dadels, ontpit (300 g) • ca. 70 ml bruine rum • 5 eieren • 50 g bruine basterdsuiker •1 tl vanille-essence • 250 ml zonnebloemolie • 250 g bloem • 2 el bakpoeder • 1 el koekkruiden (of gember & kaneel, five spice, anijspoeder) • 100 g pecan- of walnoten, gehakt Voor het glazuur of de siroop • 1½ el bruine rum • beetje ahornsiroop • 150 g poedersuiker Extra • staafmixer • 8 kleine tulbandvormpjes, ingevet en evt. bebloemd

Bereiding van de sticky dadel-rumtulbandjes

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Hak de dadels grof en doe ze in een kom met 40 millimeter rum. Laat 10 minuten wellen en pureer ze fijn. Schep de dadelpuree in een beslagkom en mix de eieren, suiker en vanille-essence erdoor. Voeg ook de olie toe en mix mee.

Meng de bloem, bakpoeder, koekkruiden en een snuf zout met elkaar en voeg toe aan het dadelmengsel. Mix door tot een homogeen ­beslag en spatel als laatste de noten erdoor.

Verdeel het beslag over de vormpjes en vul tot 1½ à 1 centimeter onder de rand.

Bak in 20-25 minuten tot gerezen en gaar.

Test of een satéprikker schoon uit de cakejes komt, zet anders nog even terug in de oven.

Laat 5 minuten in de vormpjes rusten, haal ze er daarna uit om op een rooster verder af te koelen.

Bedruip elk tulbandje met 1 theelepeltje rum en overgiet voor het serveren met ahornsiroop.

Of maak glazuur: roer de poedersuiker los met de rum en de ahornsiroop. Voeg druppelsgewijs water of meer rum toe tot een mooi lopend ­glazuur. Doop de tulbandjes tot halver­wege erin en laat ze rechtop opdrogen.

Bereidingstijd: 40 min. oventijd: 25 min.