Dit is hoe lang je zou moeten sporten per keer (en het is minder lang dan je denkt)

Veel groepslessen duren een uur, maar is dit wel voldoende?

Een gezonde mix

Ten eerste: iedereen is anders, dus je moet weten dat iemands specifieke behoeften en doelen de onderstaande aanbevelingen kunnen veranderen. “De gemiddelde persoon zou minstens drie tot vijf trainingen moeten volgen (elk 30 tot 60 minuten), verspreid over de week voor cardio, gezondheid, spierkracht en uithoudingsvermogen, zodat ze resultaten blijven zien”, legt trainer Brooke Taylor uit aan Well+Good.

150 minuten per week

De Centers for Disease Control (CDC) adviseert dat je 150 minuten lichaamsbeweging per week belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat komt neer op ongeveer 30 minuten per dag gedurende vijf dagen per week, of een training van een uur twee dagen per week plus dertig minuten op een andere dag. Klinkt best haalbaar, toch?

Superintensieve training

Bij het advies hierboven gaat het om matige intensiteit. Wanneer je er een zweterige HIIT-workout op hebt zitten, heb je maar 75 minuten per week nodig om je doel te bereiken. Dit is namelijk een superintensieve training, waardoor je veel waar voor je geld krijgt.

Probeer in ieder geval niet te vaak te lang aan één stuk te trainen (zoals meer dan twee uur). Dit kan leiden tot overtraining, wata zich uit in bijnieruitputting, blessures en een burn-out.

Sport je misschien wel te veel? Zó weet je of je genoeg sport:

Bron: Well + Good.