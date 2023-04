Dit is jouw favoriete paasgerecht volgens je sterrenbeeld

Gekookte eieren, pannenkoeken of paasstol? Wat is jouw favoriete paasgerecht volgens je sterrenbeeld?

Ram 21-3 T/M 20-4

Quiche

Je bent een vurig type, maar ook avontuurlijk, assertief, ambitieus, onvoorspelbaar, energiek en moedig. Je pakt geen simpel broodje van de paastafel, maar gaat op zoek naar iets spannends. Die zelfgebakken quiche bijvoorbeeld.

Stier 21-4 T/M 20-5

Eggs benedict met gerookte zalm

Zeg je Stier, dan zeg je luxe. Jij geniet van het leven en al het lekkers dat daarbij komt kijken. Jij wil tijdens de paasbrunch dus vooral genieten van speciale gerechten. Eggs benedict met gerookte zalm, dat valt bij jou zéker in de smaak.

Tweelingen 21-05 T/M 21-6

Croissant

Jij bent een gezellige gesprekspartner. Tijdens de paasbrunch klets jij er dus vrolijk op los en je hebt niet zo heel veel aandacht voor de gerechten die op tafel staan. Een croissantje kun je tussendoor snel opeten. Dat bevalt je wel.

Kreeft 22-6 T/M 22-7

Paasstol

Ingetogen en gevoelig, dat ben jij. Je zult dus niet zo snel het meest luxe gerecht van tafel pakken, maar je bescheiden opstellen. Alleen al van een stukje paasstol en het gezelschap kun jij enorm genieten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door BOSKI (@boskipalma) op 5 Apr 2023 om 9:13 PDT

Leeuw 23-7 T/M 22-8

Pancakes

Jij steelt de show en wil alles uit het leven halen. Lees: alles uit de paasbrunch. Als je dan toch moeten kiezen, dan ga je het liefst voor zo’n hele stapel kleine pannenkoekjes. Met natuurlijk het liefst zoveel mogelijk lekkere toppings.

Maagd 23-8 T/M 22-9

Koffiebroodje

Je bent bescheiden, maar ook heel kritisch. De gerechten op de paastafel moeten van goede kwaliteit zijn. Die luxe koffiebroodjes die vers van de banketbakker komen, staan dan ook bovenaan jouw lijstje.

Weegschaal 23-9 T/M 22-10

Mimosa

Mensen met dit sterrenbeeld zijn charmant, beschaafd, en staan open voor avontuur. Het mag voor jou dus allemaal wel wat spannender dan een gebakje of een broodje deze pasen. Schenk voor jou een mimosa in en je bent helemaal in je nopjes.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Piece of Cake Maastricht (@pieceofcakemaastricht) op 5 Apr 2023 om 9:15 PDT

Schorpioen 23-10 T/M 21-11

Paastaart

Jij kunt je als geen ander ergens in vastbijten, ook ben je heel dapper en trots. Een ingewikkeld recept vind je dus een leuke uitdaging. Die heerlijke paastaart maak je dan ook met alle plezier zelf. En je neemt dan natuurlijk ook graag zelf een stukje.

Boogschutter 22-11 T/M 20-12

Wentelteefjes

Jij neemt anderen graag werk uit handen. Als men jou uitnodigt voor de paasbrunch, dan is de kans groot dat jij de paastafel wel even voor ze dekt. Of die wentelteefjes even voor ze bakt. En er dan wel eentje voor jezelf achterhoudt natuurlijk.

Steenbok 21-12 T/M 19-1

Smoothiebowl

Jij bent rustig en zelfstandig. Zelfs als er een tafel vol paaslekkers voor je neus staat, zul jij er toch voor kiezen om ook iets gezonds te eten. Een heerlijke smoothiebowl van vers fruit en yoghurt, bijvoorbeeld.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Antwerp Foodie (@antwerp_foodie) op 5 Apr 2023 om 9:14 PDT

Waterman 20-1 T/M 18-2

Gekleurd gekookt ei

Jij bent heel sociaal en altijd jezelf. Lees: een beetje gek. Een gekleurd, gekookt ei past daar natuurlijk helemaal bij. Hoe gekker, hoe leuker. Jij laat je niet afschrikken door een knalkleur of patroontje!

Vissen 19-2 T/M 20-3

Zachtgekookt ei

Typische eigenschappen voor dit sterrenbeeld zijn gevoeligheid en zachtaardigheid. Tja, daar past maar een ding bij: een zachtgekookt ei. Jij bent ook een hopeloze romanticus, dus voor een gebakken eitje in de vorm van een hart maak je ook graag een uitzondering.

