Dit is volgens experts het beste tijdstip voor het avondeten

Voor de coronacrisis was het voor veel mensen normaal om pas rond 19.00 uur te eten. Want: druk op de weg, druk met de kinderen en dan ook nog koken. Maar toen die reistijd wegviel bij het thuiswerken, veranderde dat ook ons ritme. Eet jij nu een stuk eerder? Dat is niet meteen goed of slecht.

Ideaal tijdstip eten

Volgens de Amerikaanse diëtist Tracy Lockwood Beckerman is er geen specifiek ideaal tijdstip voor iedereen om te dineren, maar is elk tijdstip tussen 18.00 en 20.00 uur goed. Dan heeft je lichaam genoeg tijd om de maaltijd te verteren voordat je rond 22.00-23.00 uur gaat slapen.

Vroeg of laat slapen

Het ideale tijdstip om te eten hangt dus samen met het tijdstip waarop je gaat slapen. Mensen die heel laat gaan slapen, kunnen ook beter wat later eten om te voorkomen dat ze ’s avonds laat gaan snacken. Een klein snackje is geen probleem, maar een grote maaltijd vlak voordat je naar bed gaat, kan een negatieve invloed hebben op de slaap. Andersom geldt dat natuurlijk ook: ga je eerder slapen? Dan kun je beter wat eerder eten.

Lunchtijd

Het is ook verstandig om je lunchmoment aan te passen aan de tijd dat je verwacht te gaan avondeten. Het is niet verstandig om al om 12.00 uur te lunchen als je weet dat je die dag pas laat eet. Ook dan is de verleiding om tussendoor te gaan snacken groot. Andersom moet je ook niet te laat lunchen als je bijtijds dineert, dan komt het avondeten weer te vroeg.

Slanker worden door lief voor jezelf te zijn; zo werkt dat:

Bron: Huffpost.com