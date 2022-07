Dit is volgens je sterrenbeeld jouw geluksdag in augustus

We kunnen allemaal wel wat extra geluk gebruiken. Dus hup, pak je agenda erbij en omcirkel jouw geluksdag in augustus. Je sterrenbeeld bepaalt namelijk op welke dag je een kosmische geluksboost krijgt.

Dít is jouw geluksdag in augustus

Ram - 29 augustus

Je voelt je energiek en krijgt op deze dag een belangrijk inzicht dat jouw leven voor altijd zal veranderen. Wonden uit het verleden worden geheeld en open hoofdstukken kunnen eindelijk afgesloten worden. Zo kun jij je eindelijk richten op wat écht belangrijk is.

Stier - 19 augustus

Door de kracht van de maan weet jij op 19 augustus grote obstakels te overwinnen. Je kunt je eindelijk concentreren op belangrijke dingen en daar ben je ongelooflijk hard aan toe. Bovendien ontstaan er nieuwe mogelijkheden waar jij je helemaal aan overgeeft.

Tweelingen - 20 augustus

Voor Tweelingen is 20 augustus de beste dag om nieuwe projecten te starten en nieuwe dingen te ondernemen. Dankzij de kracht, energie en vastberadenheid van de sterren kom jij deze dag ontzettend ver met alles wat je graag zou willen doen. Let’s go!

Kreeft - 11 augustus

Je voelt de aanwezigheid van de volle maan, wat jou veel kracht geeft. Zelfzorg en reflectie komen precies op het juiste moment, waardoor je eindelijk een keer aan jezelf denkt. Dit zal veel relaties ten goede komen.

Leeuw - 11 augustus

Ook de Leeuw heeft geluk op 11 augustus. Niet alleen in de liefde, maar ook in het maken van keuzes en het krijgen van nieuwe kansen. Profiteer van de vrijheid die deze mooie dag je geeft en zorg dat je er iets aan over houdt.

Maagd - 4 augustus

Op deze dag kom jij tot een mooi besef. Je kunt plotseling helder denken en weet wat jou voortaan te doen staat. Laat het op je afkomen, maar zorg ook dat je er iets van leert en het advies meeneemt zodat je er de rest van je leven nog profijt van hebt.

Weegschaal - 25 augustus

Jij moet nog eventjes wachten, Weegschaal. Maar weet dat het dat waard gaat zijn. Pas aan het einde van deze maand kun jij genieten van jouw geluksdag. Op deze dag vind je volledige balans, wat op persoonlijk en zakelijk gebied z’n vruchten afwerpt.

Schorpioen - 5 augustus

Door de kracht van de maan, lukt het jou om je dromen deze vrijdag uit te laten komen. En wie wil dat nu niet? Plotseling twijfel je niet meer aan jezelf en straal jij alleen nog maar positiviteit uit. Zo fijn!

Boogschutter - 11 augustus

De volle maan op 11 augustus geeft de Boogschutter de perfecte gelegenheid om luid en duidelijk te spreken over kwesties die jou al langer dwarszitten. Sommige relaties ervaren een nieuwe impuls en nemen eindelijk de wending waar jij naar op zoek bent.

Steenbok - 25 augustus

Door de stand van de sterren voelt het voor jou alsof op deze dag alles mogelijk is. Of het nu op persoonlijk, professioneel of financieel gebied is: nieuwe ideeën en gedachten zorgen voor groot succes.

Waterman - 11 augustus

Het is tijd voor iets nieuws. Je komt eindelijk tot het besef dat jíj het belangrijkste bent in je leven en je zet alles op alles om gelukkig te worden. Die positiviteit levert je veel op: of het nu gaat om een nieuwe baan, een nieuwe liefde of een nieuwe hobby.

Vissen: 24 augustus

Het is tijd voor een paar nieuwe, creatieve projecten. Doordat je meer waardering krijgt voor je werk en ideeën, krijg je ook meer inspiratie om weer flink aan te bak te gaan. Zet ‘m op!

Vergeet niet te genieten van de kleine, dagelijkse geluksmomenten!

Bron: Freundin.de