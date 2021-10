Dit is waar een goede oogcrème aan moet voldoen

Doordat de huid rondom het oog zo dun is, wordt het relatief snel beïnvloed door kleine veranderingen in de omgeving. Denk aan zonlicht, droge lucht of vervuilde lucht. Dit stukje huid is ook nog eens het meest droge gedeelte van het gezicht, dus goed smeren is belangrijk.

Hydrateren

Als je oogcrème smeert, trekt het diep in de huid waardoor het versoepelt en nieuwe huidcellen gaat aanmaken. Hierdoor worden oudere huidcellen afgestoten en voorkom je donkere randen rondom de ogen. Een andere eigenschap van oogcrème is dat het de huid goed hydrateert waardoor je een frisse uitstraling krijgt.

Vitamine A of C

Het lastige is alleen dat er zo veel oogcrèmes op de markt zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus waar moet je op letten bij het kopen van een oogcrème? Volgens huidspecialist Kuno Breen kun je het best kiezen voor een crème die vitamine A, retinol en/of vitamine C bevat. “Er is bewezen dat vitamine A werkt tegen rimpels”, vertelt ze. “Vitamine C is essentieel voor het opbouwen van collageen en daarom een heel waardevol ingrediënt.”

Welk ingrediënt doet wat?

Benieuwd welk ingrediënt waarvoor werkt? We zetten het voor je op een rijtje:

Vitamine C bestrijdt donkere kringen en gaat rimpels tegen

Vitamine A gaat rimpels tegen

Retinol gaat rimpels tegen en bevordert gezonde celdeling

Hyaluronzuur gaat rimpels tegen

SPF beschermt tegen de zon

Groene thee bestrijdt donkere kringen en wallen

Cafeïne werkt ontstekingsremmend en vermindert donkere kringen

