Dít is waarom het heel gezond is om een spinnende kat om je heen te hebben

Een kat is niet alleen lief en gezellig, maar het is ook nog eens hartstikke gezond om er eentje om je heen te hebben. En dan vooral een exemplaar dat veel spint.

Spinnende kat biedt gezondheidsvoordelen

Een spinnende kat is superschattig en kan je een vertederd gevoel geven, maar het spinnen doet nog veel meer met je. Als je last hebt van bepaalde gezondheidskwalen kan het namelijk verlichtend werken.

Artrose

Wanneer een kat spint, trilt zijn lichaam. Als de kat bij je op schoot ligt, kan dit rustgevend werken. Dat niet alleen: deze trillingen kunnen ook een positief effect hebben op gewrichtsproblemen zoals artrose. Zo worden er weleens magnetische trillingen ingezet om artrose te behandelen.

Botontkalking

Ook mensen met osteoporose, ofwel botontkalking, kunnen gebaat zijn bij het gespin van katten. De trillingen kunnen namelijk botgroei stimuleren. Zo worden er al patiënten behandeld met kussens die het gespin van katten imiteren.

Astma en COPD

Deze trillende kussens worden ook ingezet bij mensen met astma en COPD. Zij zouden erbij gebaat zijn als het kussen op hun borst leggen, vanwege de longen. Een spinnende kat een tukje laten doen op je borst kan dus zomaar een goed idee zijn.

Ontspanning van de spieren

Heb je gespannen spieren? Ook dan zijn trillingen goed. Denk maar eens aan een massagestoel. Ook hierbij worden vibraties ingezet. Een spinnende kat op schoot geeft je misschien niet exact de ervaring van zo'n stoel, maar je komt er wel degelijk van tot rust. Focus je maar eens op het gespin en sluit je ogen. Wedden dat je gauw wegdommelt?

Bron: Freundin