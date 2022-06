Dit is waarom honden soms hun eigen staart achtervolgen

Je hond verveelt zich

Laten we beginnen met de meest onschuldige oorzaak. Het kan namelijk heel goed zijn dat je hond zich simpelweg verveelt. Het achtervolgen van zijn staart is dan gewoon een manier om zich te vermaken. Het kan ook zo zijn dat je hond iets teveel energie heeft en dit op deze manier even kwijt moet. Als je dus merkt dat je hond dit vaak doet, kan het geen kwaad om je hond iets vaker buiten te laten of meer met hem te spelen.

Last van verlatingsangst

Als jouw hond regelmatig alleen wordt gelaten of wanneer je ineens minder tijd met hem doorbrengt, dan zou het zomaar kunnen dat hij op zoek gaat naar ‘ongezonde’ manieren om zichzelf te vermaken. Ook honden kunnen namelijk last krijgen van angststoornissen, wat zich kan uiten in het achtervolgen van hun staart of bijvoorbeeld het constant likken van zichzelf. Als je merkt dat je hond vooral zijn staart achterna gaat zitten als het stormt buiten, als hij nieuwe mensen ontmoet of als jij het huis verlaat, dan kan het geen kwaad om hem wat speeltjes te geven waarmee hij zich op zo’n moment kan vermaken. Probeer je hond ook wat vaker mee naar buiten te nemen.

Typisch puppygedrag

Is je hond nog een puppy? Dan is dit waarschijnlijk de reden dat hij regelmaat zijn eigen staart probeert te pakken. Jonge honden zijn namelijk nog volop hun eigen lichaam aan het ontdekken en doen dit onder andere door op dingen te kauwen, te likken én dus hun eigen staart achterna te gaan. Als je merkt dat je hond dit net iets te vaak doet kun je hem proberen af te leiden door hem speeltjes te geven waarop hij lekker kan kauwen of simpelweg een bal waar hij achterna kan rennen.

Gewond

Wist je dat honden ook hun staart kunnen breken? Als jouw viervoeter dus recentelijk betrokken is geweest bij een auto-ongeluk of hard is gevallen en hij rent regelmatig zijn staart achterna, zou het zomaar kunnen dat hij gewond is. Zeker als je merkt dat zijn staart ook heel gevoelig is. Ga daarom in dit geval even langs de dierenarts.

Een infectie

Het zou ook kunnen dat je hond zich ergens aan heeft opengehaald en dat de wond geïnfecteerd is geraakt. Omdat hij zich gefrustreerd voelt over de pijn of irritatie gaat hij dan zijn staart achterna rennen. Houd er ook rekening mee dat je hond vlooien of teken in zijn staart kan hebben. Kortom: check de staart even goed op wondjes of insecten.

Aandachttrekkerij

Als jij vrij heftig reageert op het feit dat je hond zijn staart achterna gaat en hem probeert dit af te leren, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dit júist ervoor zorgt dat je hond het blijft doen. Het is een manier om je aandacht te krijgen. Als je denkt dat dit het geval is kun je het gedrag dus het beste negeren om te kijken of hij er dan mee stopt.

Bron: Purewow