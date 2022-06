Dít is waarom honden weleens ‘rennen’ in hun slaap

Een expert legt het uit.

Dromen honden over rennen?

Wat zou er nou precies gebeuren als je hond zo wild met zijn poten trappelt? Zou hij in zijn dromen achter de kat van de buurvrouw aan zitten? Of achter een lekkere snack? Neurowetenschapper Marcos Frank, een professor aan de Washington State Universiteit, legt uit aan CNN dat dit gedrag heel vaak voorkomt. “Ik zie het bij mijn eigen honden ook. Ze rennen, blaffen en janken regelmatig in hun slaap. Ze schrikken soms zelfs wakker van hun eigen gedrag.”

De wetenschap over de slaap van dieren

Marcos bestudeert de slaap van dieren. Mensen zijn al jaren nieuwsgierig naar de dromen van hun huisdieren, maar die antwoorden zijn vaak ongrijpbaar. Je viervoeter kan je immers niet vertellen over zijn nachtmerrie. Toch heeft de wetenschap daar wel iets over ontdekt.

REM-slaap

Trillende en schokkende spieren tijdens de slaap komen zowel bij dieren als mensen voor, vooral tijdens de REM-slaap. Net als wij krijgen honden veel REM-slaap. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat ze zo'n twaalf procent van hun leven in deze toestand doorbrengen. Wij mensen hebben tijdens onze REM-slaap de levendigste dromen. Maar of honden dat ook hebben? Marcos: “We kunnen niet met zekerheid zeggen dat honden ervaringen hebben zoals wij die hebben wanneer we dromen, maar het is moeilijk voor te stellen dat dit niet zo is.” Dat laatste zegt hij omdat de slaap van honden zo ontzettend overeenkomt met dat van ons.

Een andere verklaring

Het kan dus zomaar dat je hond droomt wanneer-ie rent in zijn slaap, maar het kan ook zijn dat er iets anders aan de hand is. In 2001 werd een onderzoek gepubliceerd dat werd uitgevoerd onder slapende ratten. Uit hun hersengolfactiviteit bleek dat hun brein tijdens de slaap de activiteiten van de dag ervoor naspeelde. En een onderzoek uit 2017 bevestigt dat ook honden hun dutjes gebruiken om herinneringen te versterken van de dag ervoor. Hetzelfde geldt voor wolven en coyotes.

Verband

Let er maar eens op. Rent je hond vooral in zijn slaap als hij vlak voor zijn dutje nog buiten gerend heeft? Dan lijkt het er toch echt op dat je viervoeter zijn herinneringen naspeelt in zijn hoofd om ze beter op te kunnen slaan.

Bron: CNN