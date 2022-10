Dit is waarom je al zo vroeg sinterklaas- en kerstspullen kunt kopen

De één vindt het prima, de ander ergert zich eraan. De vroegtijdige confrontatie met marsepein en kerstballen in de winkel. Maar het is eigenlijk heel logisch dat je deze spullen voor de feestmaand soms al in de zomervakantie tegenkomt, zegt Rutgers.

“De spullen worden ver van tevoren besteld. Vaak zelfs al anderhalf jaar. De feestdagen zijn jaarlijks en daar houd je als winkelier rekening mee. Dat ze de spullen al zo vroeg uitstallen, heeft te maken met de beperkte magazijnruimte. Ook moet een winkelier de spullen direct bij aflevering betalen en die kosten wil hij ook graag terugverdienen.”

We willen positiviteit

Die spullen worden ook best al goed verkocht, terwijl we nog in de herfstvakantie zitten. “Dat klopt. De coronatijd met alle lockdowns heeft ervoor gezorgd dat de consument er steeds sneller in meegaat”, legt hij uit.

We willen een beetje positiviteit en naar leuke dingen uitkijken. Dat heeft ook alles te maken met wat er in de wereld speelt. “Het is een onrustige, donkere tijd en we willen ons graag omringen met warmte. We zijn als mens sfeergevoelig.”

Kerstlampjes gaan massaal aan

Zelfs ondanks de hoge energierekening verwacht Rutgers dat de kerstlampjes binnenkort wel massaal aangaan. “Zo sprak ik onlangs iemand die vorig jaar een energierekening had van € 1000,- vanwege de enorme kerstversiering met lampjes in de voortuin. Hij nam bij wijze van spreken de openbare straatverlichting over. Dit jaar gaat hij het gewoon wéér doen, want het is traditie.”

Uitgebreid kerstdiner

Niet iedereen heeft uiteraard budget voor cadeaus en uitgebreide kerstdiners. Maar toch denkt Rutgers dat mensen daar niet op gaan bezuinigen. De supermarkten bereiden zich daarom nu al voor op een groot kerstassortiment.

“We blijven liever gezellig thuis om kerst te vieren dan dat we de horeca in gaan. Ondanks de duurdere boodschappen kiezen mensen toch voor een leuke kerst. Die energierekening laten we nog even liggen tot het nieuwe jaar. Consumenten zijn nu al met kerstcadeaus bezig, want dan is dat in ieder geval binnen.”