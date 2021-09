Dít is waarom je citroensap bij je witte was een magisch effect heeft

In deze warme nazomer denk je bij een citroen misschien eerder aan een zomers drankje dan aan je witte wasgoed. Maar neem van ons aan: deze citrusvrucht is niet alleen fijn voor je favoriete cocktail. Ook in je wasmachine is-ie op z’n plaats.

Heb je ooit een wit dekbed gekocht en slaap je nu standaard onder grauwe lakens? Onnodig, zeggen de wasgoed-experts. Ook smoezelige jurkjes die ooit wit waren, zijn als het aan hen ligt helemaal passé. Nu kun je natuurlijk aan de slag gaan met chemische bleekmiddelen, maar de beste oplossing ligt waarschijnlijk gewoon in je keuken. Met citroensap krijg je de witte was weer stralend wit, erewoord.

Natuurlijk bleekmiddel

Citroensap is eigenlijk ook gewoon een bleekmiddel, maar dan de natuurlijke variant. Zo wordt je haar lichter wanneer je citroensap door je shampoo mengt, maak je grauwe sneakers met citroensap weer wit, en houd je met hetzelfde goedje ook je witte was in de mooiste tint. Een fijne bijkomstigheid? Het zorgt voor een frisse geur, waardoor je wasgoed extra schoon voelt.

Ook prettig: je hoeft niets ingewikkelds te doen met dat citroensap. Je kan gewoon één glas aan je wasmiddel toevoegen, in het vakje waar normaal alleen je wasmiddel in gaat.

Liever een handwas? Vul dan een grote emmer met warm water, doe er een half glas citroensap bij en laat het een nachtje staan. Een kind kan de was doen.

Vaatwasser

Je wasmachine is trouwens niet het enige apparaat dat citroensap goed kan gebruiken. Je vaatwasser is er ook blij mee! Door een schijfje citroen in het afwasrek, ruikt-ie weer fris én drink je die cola of cocktail voortaan uit glanzende glazen. Met een citroentje aan de rand natuurlijk.

Bron: RTL Nieuws.